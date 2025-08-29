Crimen en plena calle: una mujer de 31 años fue prendida fuego por su ex

Un impactante hecho de violencia de género conmocionó a la localidad bonaerense de San Martín. Una mujer fue víctima de un ataque brutal que derivó en su fallecimiento horas después en el hospital.

La agresión se registró en plena calle

El ataque ocurrió durante la madrugada del miércoles en Ciudad Jardín El Libertador. La víctima, identificada como Ana Clara Luna, de 31 años, se encontraba con su nueva pareja en la intersección de las calles El Ombú y Clavel cuando se cruzó con su ex, un hombre identificado como Á.G. El enfrentamiento, que comenzó con palabras, rápidamente escaló a la violencia.

Según testigos, el agresor tomó un líquido inflamable, lo arrojó sobre Luna y la prendió fuego utilizando un encendedor. Este acto atroz quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona.

🚨 LA PRENDIERON FUEGO EN PLENA CALLE

– Fue en San Martín.

– La mujer atacada está grave

– Acusan a su ex. pic.twitter.com/bHoGFsTKh6 — Vía Szeta (@mauroszeta) August 28, 2025

La situación de Luna y su relación con el agresor

Ana Clara Luna tenía hijos en común con Á.G., quien ya había ejercido violencia sobre ella en ocasiones anteriores, aunque nunca había realizado una denuncia formal. En el momento del ataque, el nuevo novio de la víctima presencia la brutalidad y varios testigos intentaron apagar las llamas que la envolvían.

Tras el incidente, Luna fue trasladada al Hospital Fleming, donde los médicos comprobaron que tenía el 70% de su cuerpo quemado. Debido a la gravedad de sus heridas, fue derivada al Hospital Diego Thompson, donde finalmente murió horas más tarde.

La causa del crimen quedó a cargo de la fiscalía en turno del Departamento Judicial San Martín.