Crimen de Lucio Dupuy: La novia de la madre declaró haberle pegado "varias pataditas en la cola"

En la última audiencia que se realiza por el crimen de Lucio Dupuy, el nene pampeano de 5 años abusado y asesinado a golpes el 26 de noviembre del 2021, pidió hablar Abigail Páez, una de las acusadas.

Lucio Dupuy.

Lo que dijo

Páez es pareja de Magdalena Espósito Valenti, la mamá de Lucio, la otra persona acusada de matar al niño. La mujer contó que, ese día, cuando llegó a su casa, "Lucio se estaba mandando un moco" y ella le pegó "varias pataditas en la cola".

Según su versión de los hechos: "Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde la verdad, ni sé por qué tampoco".

Páez dijo: "No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras".

La mamá y la madrastra de Lucio Dupuy.

Confesión y lágrimas

De acuerdo a su versión de los hechos: "Cuando vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, lo saqué, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Después lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo, lo más rápido posible porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, ni qué hacer para que se recompusiera”.

Llorando, Páez declaró: "Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo, escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé. Entonces yo por el mismo temor lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba".

La mujer declaró que "En ese momento, lo levanté a upa y traté de ponerlo en mi hombro para que estuviera bien acomodado y no se me cayera. En ese momento, vomitó cuando estábamos por salir de casa, no sé si en el comedor. Largó como una bilis, un vómito transparente. Y nada, después lo lleve a la salita. Ahí llegamos al hospital y me dijeron que había fallecido, que no tenía vida".

Lucio Dupuy.

Lo que dicen los forenses contradice a Páez

En su declaración, Páez nunca mencionó las vejaciones que tenía el menor y fueron constatadas por la autopsia: golpes de todo tipo, mordeduras, quemaduras con cigarrillo y abuso sexual.

La sentencia se dará a conocer el próximo jueves 2 de febrero. Las acusaciones contra la madre y la madrastra de Lucio son "homicidio triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía y abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal".