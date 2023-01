Crimen de Fernando: El Tribunal rechazó el nuevo planteo del abogado de los rugbiers

Desde este lunes en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Dolores se lleva adelante el juicio a los 8 rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell en enero de 2020.

En una primera instancia, Tomei pidió la nulidad del proceso con fuertes críticas a la Fiscalía de Villa Gesell y a los medios de difusión, pero tras un cuarto intermedio y confirmarse por parte del Tribunal el rechazo a dicha solicitud, pidió la reestructuración del juicio

Afirmó que si no se sabe qué delito se le imputa a cada uno no se los puede defender. “Qué significa distribuir roles, cuándo se distribuyeron los roles”, preguntó.

“Lo traigo a colación porque el particular damnificado nos agregó ciertas características que no están en la línea de la fiscalía y entonces tengo el derecho de pedir una unificación. Hablar de emboscada, de exterminar, son términos valorativos. No entiendo a qué se refiere”.

El abogado de los rugbiers sostuvo que el caso no tiene acusaciones subsidiarias y pide la reestructuración del proceso para definir la defensa.

“Si no conozco de qué se tiene que defender cada uno de ellos no puedo hacer mi trabajo”, afirmó

Uno de los abogados de los padres de Fernando Baez Sosa, Fabián Améndola replicó que Tomei, otra vez, hace uso de viejos planteos. “Es otra manera del entorpecimiento del inicio del debate”, dijo el querellante.

Tras ello, el Tribunal se tomó unos minutos para deliberar mientras los ocho rugbiers permanecieron en la sala a la espera de la deliberación de los jueces a cargo del caso.