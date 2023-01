Crimen de Fernando: Declaró Juan Pedro Guarino y complicó aún más a los rugbiers

Juan Pedro Guarino, uno de los rugbiers sobreseídos por el crimen de Fernando Báez Sosa, declaró este lunes lo que sucedió la madrugada del 18 de enero de 2020.

“Salgo y veo a mi izquierda que Luciano Pertossi se estaba peleando con otro chico. Él cruza y voy a ver cómo estaba él. Me acuerdo que en una parrilla en diagonal, con unos bancos lo siento, y le pregunto como estaba. En eso viene Ciro Pertossi y luego escucho gritos a mi derecha, Luciano y Ciro se levantan y se van. Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer. Por lo que yo miro, veo a todos los otros los perdí y veo a Máximo Thomsen y a un chico tirado en el piso que después me entero de quien era. Me lo entero al otro día y cuando vi eso no lo podía creer me enojé muchísimo y me fui”, dijo Guarino en los Tribunales de Dolores.

Y explicó por qué se fue: “Habíamos ido de vacaciones a pasarla bien, ellos ya se habían peleado otras veces. Yo había hablado con mi mamá y mi novia que si volvía a pasar yo me iba a volver de la vacaciones, por eso digo que no lo podía creer”.

Sobre otras agresiones protagonizadas por los rugbiers, dijo que “no tenían nada de diferente, nunca me gustó” que se le pelearan, “nunca lo pude creer”.

Ante la pregunta de Burlando, aseguró que no vio ningún golpe que le hayan dado a Fernando, pero dijo que “sintió vergüenza” al verlos entrar en una nueva pelea.

También afirmó que si se peleaban en Zárate “podía irse a su casa” pero en Villa Gesell, no.

Sobre el momento posterior al crimen, el joven dijo: “No los encuentro, ellos me encuentran llegando a la esquina, que luego los detiene la Policía en un supermercado… Yo iba caminando, los detuvo la Policía y como yo no había participado, seguí caminando. Seguía sin creer lo que estaba pasando, seguía enojado entonces no vi muchos”.

Cuando Burlando lo indagó sobre los festejos después del crimen, Guarino dijo que no escuchó nada. "Iba como en la mía tratando de procesar todo esto, que se habían peleado. Yo ya había hablado con mi mamá y mi novia”.

Al ser consultado sobre si estaba enemistado con ellos, dijo: “No sé si enemistado, pero intenté cortar todo tipo de relación. Pude hacerlo cuando salí” del penal de Dolores.

"Tenia mas amistad con Ciro y Luciano Pertossi”, siguió. Sobre Máximo Thomsen dijo que jugaban juntos al rugby y que algunas veces, “nos veíamos en alguna juntada. A Blas Cinalli lo conozco por lo mismo y porque iba a la misma escuela”, cerró.