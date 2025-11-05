Créditos para jubilados: Banco Nación, Provincia y Ciudad lanzan préstamos de hasta $50 millones

Denisse Helman
Banco Nación y Defensa lanzan beneficios para personal militar y sus familias

El acceso al crédito vuelve a ocupar un lugar central en la economía de los adultos mayores, con nuevas líneas de financiamiento para jubilados y pensionados que ofrecen condiciones preferenciales, montos elevados y plazos extendidos. En 2025, la banca pública busca cubrir la demanda tras la pausa de los préstamos de ANSES, con opciones formales, seguras y adaptadas a los ingresos previsionales.

Quiénes pueden acceder a los créditos para jubilados

Los préstamos están dirigidos a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en entidades habilitadas, principalmente Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad. En el caso del Banco Provincia, también se incluyen beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cajas previsionales provinciales.

Los bancos requieren una validación de identidad, comprobación de ingresos y un control de afectación, que suele ir del 35% al 40% del haber mensual neto, según la entidad. Para los préstamos digitales, es necesario contar con home banking activo y token de seguridad móvil.

Estas líneas están pensadas para uso libre: pago de servicios, salud, refacción del hogar o cancelación de deudas, con la posibilidad de gestionar todo el proceso de forma sencilla y con débito automático.

Cómo funcionan los créditos para jubilados del Banco Nación

El Banco Nación ofrece una de las líneas más amplias del mercado, con montos que van desde $5.000 hasta $50.000.000 y plazos de 36 a 72 meses.

Claves del programa:

  • Monto máximo: $50 millones
  • Plazo: hasta 72 meses
  • Afectación del ingreso: máximo 35%
  • Cuotas fijas bajo sistema francés
  • Descuento automático en cuenta o recibo previsional

Los pagos se debitan directamente del haber jubilatorio o la cuenta bancaria, lo que garantiza continuidad y evita demoras o incumplimientos.

Qué beneficios ofrece el Banco Provincia para jubilados

El Banco Provincia dispone de tres líneas activas con tasas competitivas y montos que varían según el perfil del cliente.

  • Exclusiva para clientes sin deudas: tasa fija 38% anual, hasta $20 millones, plazo 24 meses.
  • Línea Exprés: hasta $1,2 millones, tasa fija 49%, plazo 36 meses.
  • Tradicional: hasta $20 millones, tasa 59%, plazos entre 12 y 72 meses.

Los préstamos pueden solicitarse 100% online o de manera presencial, y en la mayoría de los casos se acreditan en 24 horas hábiles.

Cuánto ofrecen los créditos del Banco Ciudad para jubilados

El Banco Ciudad habilita préstamos desde $5.000 hasta $2 millones, con una tasa nominal anual del 73% y plazos de hasta 60 meses.

Su principal diferencial es el tope de afectación del 40%, lo que amplía el acceso a quienes perciben haberes más bajos. La acreditación es rápida y el trámite puede hacerse tanto en sucursal como mediante gestión digital.

Recomendaciones para elegir el mejor crédito para jubilados

Antes de solicitar un préstamo, los especialistas sugieren comparar condiciones y costos entre las distintas entidades. Algunos puntos clave a considerar:

  • Tasa Efectiva Anual (TEA) y Costo Financiero Total (CFT)
  • Plazo y valor real de la cuota mensual
  • Convenio de pago de haberes entre el banco y ANSES
  • Disponibilidad de gestión digital y acreditación inmediata
  • Preferencia por líneas de tasa fija y débito automático, que aportan previsibilidad

Paso a paso para solicitar un préstamo para jubilados

  • Ingresar al home banking o concurrir a una sucursal del banco elegido.
  • Validar identidad y datos personales.
  • Seleccionar el monto, plazo y modalidad de pago.
  • Firmar la solicitud digital o presencialmente.
  • Esperar la acreditación en cuenta, que puede realizarse en pocas horas.
Más leídas