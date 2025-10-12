Créditos para beneficiarios de ANSES: montos y plazos del Banco Nación y Banco Provincia

Denisse Helman
Banco Nación y Defensa lanzan beneficios para personal militar y sus familias

Los titulares de prestaciones sociales tienen una nueva oportunidad de acceder a financiamiento sin trámites presenciales ni gestiones complicadas. Desde agosto, ANSES habilitó créditos a través del Banco Nación y Banco Provincia, que se solicitan completamente en línea y permiten conocer cuotas y condiciones mediante simuladores digitales.

Quiénes pueden acceder a los créditos

Los préstamos están disponibles para una amplia gama de beneficiarios del sistema previsional y social. Para calificar, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Calendario escolar 2025: fechas de finalización de clases y comienzo de las vacaciones en cada provincia
Mirá también:

Calendario escolar 2025: fechas de finalización de clases y comienzo de las vacaciones en cada provincia
  • Percibir Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares (SUAF) o jubilación.
  • Cobrar los haberes a través de Banco Nación o Banco Provincia.
  • Tener una cuenta bancaria activa.
  • Ser mayor de 18 años y residir legalmente en Argentina.
  • No superar ingresos mensuales de $317.800, correspondientes al salario mínimo de julio 2025.
  • Mantener un buen historial crediticio.
  • Contar con CUIL y clave digital vigente.

El dinero del préstamo se deposita directamente en la cuenta bancaria donde el beneficiario recibe sus haberes, por lo que es importante que los datos personales estén actualizados en ANSES.

Montos, plazos y tasa de interés

Los bancos ofrecen un financiamiento que puede ir desde $100.000 hasta $1.350.000, con plazos de devolución de entre 12 y 72 meses.

  • Tasa de interés fija: 79% anual.
  • Costo financiero total (EAV): 114,92%.
  • Monto máximo: $1.350.000.
  • Plazo máximo: 6 años.

El proceso es 100% digital y no requiere presentarse en una sucursal, lo que facilita el acceso incluso desde dispositivos móviles.

Cómo estimar el crédito desde el celular

El Banco Nación y el Banco Provincia ofrecen simuladores en sus plataformas para calcular el monto y la cuota aproximada. El procedimiento es rápido y se puede realizar en cinco pasos:

• Ingresar al portal del banco con usuario y clave digital.
• Seleccionar la opción “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.
• Indicar la prestación que se cobra (AUH, SUAF o jubilación).
• Elegir el monto deseado entre $100.000 y $1.350.000.
• Definir el plazo de devolución, que puede ir de 12 a 72 meses.

El sistema muestra de inmediato la cuota estimada mensual, lo que permite evaluar si el préstamo se ajusta a los ingresos del solicitante antes de confirmarlo.

Cuánto pagarías por un crédito de $1.000.000

Según el simulador del Banco Provincia, los valores de cuota e ingreso mínimo requerido varían según el plazo de devolución.

PlazoCuota aproximadaIngreso estimado necesarioTasa de interés
12 meses$123.121$351.77479% fija (EAV 114,92%)
24 meses$84.025$240.07079% fija (EAV 114,92%)

Estos valores sirven como referencia para conocer la capacidad de pago necesaria antes de avanzar con la solicitud.

Recomendaciones antes de solicitar el préstamo

Antes de iniciar el trámite, se sugiere:

  • Verificar el historial crediticio, ya que los bancos revisan deudas pendientes o morosidad anterior.
  • Actualizar los datos personales en ANSES y en la cuenta bancaria donde se acreditan los haberes.
  • Simular previamente la cuota, para evitar comprometer un monto que supere la capacidad de pago.

Otras alternativas disponibles

Además del Banco Nación y Banco Provincia, otras entidades como el Banco Ciudad también ofrecen préstamos personales para beneficiarios de ANSES. En estos casos, los montos pueden alcanzar hasta $50.000.000, con plazos de devolución de hasta seis años, ampliando el abanico de opciones para quienes buscan financiamiento a largo plazo.

La ciudadanía argentina por naturalización pasa a Migraciones: cómo cambia el trámite y qué implica para los solicitantes
Mirá también:

La ciudadanía argentina por naturalización pasa a Migraciones: cómo cambia el trámite y qué implica para los solicitantes
ETIQUETAS
Compartir este artículo
La Conferencia Industrial 2025 reunió a líderes del sector en La Plata y se impulsó el “nuevo contrato productivo”
Casi toda la provincia en alerta por tormentas fuertes, granizo y ráfagas de viento
Provincia
Día Mundial de la Salud Mental 2025: la OMS alerta sobre la atención urgente en emergencias humanitarias
Sociedad
Descuentos exclusivos en Tienda Online del Banco Nación: hasta 25% solo con MODO
Promociones bancarias por el Día de la Madre: descuentos, reintegros y cuotas sin interés en todo el país
Sociedad
Aumento empleadas domesticas paritaria
Empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos y categorías en octubre 2025
Nacionales
Cuenta dni carnicerias descuentos
Cuenta DNI: ¿Qué día de octubre hay descuento en carnicerías?
Provincia
Milei se aferra a la campaña en Santa Fe y enfrenta incidentes en medio del escándalo Espert
Javier Milei anunció una reforma laboral y tributaria y pidió apoyo electoral para concretarla
Nacionales
A partir de noviembre, conductores en Buenos Aires podrán pagar multas más fácil y rápido
Multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires: cuándo prescriben y cuáles son los montos actualizados
Provincia

Más leídas