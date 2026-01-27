Créditos hipotecarios Banco Nación: Requisitos, montos y cómo acceder siendo monotributista

El sueño de la casa propia ha cobrado un nuevo impulso este 2026. El Banco Nación (BNA) ha consolidado su línea “+Hogares con BNA“, eliminando barreras históricas para los trabajadores independientes. Ahora, los monotributistas de todas las categorías cuentan con un acceso simplificado a créditos hipotecarios diseñados para la adquisición, construcción o refacción de viviendas.

Esta iniciativa se destaca por ser un proceso casi íntegramente digital, adaptado a la dinámica de quienes no poseen un recibo de sueldo tradicional pero demuestran capacidad de pago a través de su facturación mensual.

Quiénes pueden solicitarlo: antigüedad y categorías

A diferencia de años anteriores, los requisitos de antigüedad se han flexibilizado para fomentar la inclusión financiera:

Antigüedad mínima: Se requiere al menos 2 años de inscripción en el régimen de Monotributo en la profesión u oficio actual.

Estabilidad de categoría: Es necesario registrar al menos 1 año en la categoría vigente al momento de iniciar la solicitud, para garantizar la previsibilidad de los ingresos declarados.

Escalabilidad: El crédito está disponible para todas las categorías, aunque el monto prestable estará directamente vinculado al tope de facturación de cada escala.

Montos máximos y porcentajes de financiación

El Banco Nación ha elevado los límites para este 2026, permitiendo que el financiamiento sea realmente competitivo frente al valor de mercado de las propiedades.

Financiación de compra: El banco cubre hasta el 75% del valor de tasación o de compra (el que sea menor) para la adquisición de vivienda única y permanente. Esto implica que el solicitante debe contar con un ahorro previo del 25% más los gastos de escrituración.

Cambio de vivienda: En casos de venta de una propiedad para comprar otra, el BNA puede financiar hasta el 100% de la diferencia de valor entre ambas.

Monto tope en UVAs: Los créditos se otorgan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), con un monto máximo que alcanza el equivalente a 270.000 UVAs (aproximadamente 250 millones de pesos al valor actual, sujeto a variaciones del índice).

Tasa de interés y el innovador “Tope Anti-Inflación”

Para el 2026, la tasa de interés se mantiene en niveles competitivos para quienes acrediten sus ingresos o facturación en el BNA:

Tasa Preferencial: 4,5% + UVA para clientes que perciban haberes o facturen a través del Banco Nación.

Tasa General: 8% + UVA para el resto de los usuarios.

La gran novedad de 2026 es el fortalecimiento del Seguro de Tope por CVS (Coeficiente de Variación Salarial). Los tomadores de crédito pueden optar por una cláusula que limita el aumento de la cuota: si el índice de inflación (UVA) supera al índice de salarios por más de un 10%, la cuota se ajusta según el salario, y la diferencia se capitaliza al final del préstamo o se salda con un seguro específico.

Documentación necesaria para monotributistas

Al no poseer recibos de haberes, el proceso de validación de ingresos se realiza con la siguiente documentación digital:

Constancia de inscripción al Monotributo: Obtenida a través de ARCA (ex AFIP).

Obtenida a través de ARCA (ex AFIP). Últimos 6 pagos del impuesto: Deben estar al día para evitar rechazos automáticos.

Certificado de ingresos: En algunos casos, se puede solicitar una certificación contable firmada por contador público y legalizada por el consejo profesional correspondiente, que detalle la facturación de los últimos 12 meses.

DNI y comprobante de domicilio: Factura de un servicio público a nombre del titular.

Cómo iniciar el trámite 100% online

Desde enero de 2026, el Banco Nación habilitó un portal específico dentro de su web oficial para que los monotributistas realicen la carga de datos sin necesidad de asistir a una sucursal en las etapas iniciales.