Créditos Banco Provincia: ¿Cómo acceder a las nuevas líneas bonificadas de “Provincia en Marcha” para PyMEs?

En un contexto donde el financiamiento es el motor indispensable para el crecimiento, el Banco Provincia ha relanzado en este inicio de 2026 sus líneas de crédito más competitivas bajo el programa Provincia en Marcha. Esta iniciativa, coordinada con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, se presenta como una oportunidad histórica para que las pequeñas y medianas empresas locales accedan a tasas de interés significativamente por debajo del mercado gracias a subsidios estatales directos.

Qué es Provincia en Marcha y a quiénes beneficia hoy

El programa es una política de estado que busca fortalecer el entramado productivo de la Provincia de Buenos Aires. En su edición 2026, el enfoque está puesto en la inversión productiva y la adquisición de insumos industriales, permitiendo a las empresas no solo mantenerse a flote, sino también expandir su capacidad instalada.

Las beneficiarias directas son las MiPyMEs (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) que desarrollen su actividad principal en territorio bonaerense y cuenten con el certificado vigente emitido por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

Las tres líneas clave: montos, tasas y plazos

A partir de enero de 2026, las condiciones financieras se han actualizado para ofrecer mayor previsibilidad. Los créditos se dividen principalmente en tres destinos:

Inversión Productiva y Proyectos Estratégicos

Está destinada a la compra de bienes de capital nuevos (nacionales o importados), construcción de instalaciones y obra civil.

Monto máximo: Hasta $250 millones por firma.

Hasta por firma. Plazo: Hasta 60 meses (5 años).

Hasta 12 meses para el pago de capital.

Hasta para el pago de capital. Tasa de interés: Se aplica la tasa de la línea RePyme Inversión con una bonificación del Ministerio de Producción que puede llegar a los 15 puntos porcentuales anuales (ppa).

Agrupamientos Industriales y Sostenibilidad

Específicamente para empresas radicadas en parques industriales o proyectos que mejoren la eficiencia energética.

Monto máximo: Hasta $250 millones .

Hasta . Beneficio especial: La bonificación de tasa es más agresiva para fomentar la radicación en agrupamientos industriales, alcanzando topes que dejan la tasa final en niveles altamente competitivos (desde un 47% TNA inicial antes de bonificaciones adicionales).

Capital de Trabajo para Insumos Industriales

Para financiar el ciclo operativo diario y la compra de materias primas.

Monto máximo: Hasta $50 millones .

Hasta . Plazo: Hasta 24 meses .

Hasta . Período de gracia: Hasta 3 meses.

El paso a paso para solicitar el crédito en 2026

A diferencia de otros préstamos comerciales, el programa “Provincia en Marcha” requiere un proceso de validación previa por parte del Gobierno provincial.

Certificado de Elegibilidad: Es el requisito indispensable. Se gestiona de forma online a través del portal oficial del Ministerio de Producción. Allí se debe cargar la documentación técnica del proyecto.

Es el requisito indispensable. Se gestiona de forma online a través del portal oficial del Ministerio de Producción. Allí se debe cargar la documentación técnica del proyecto. Registro ActiBA: La empresa debe estar inscripta en este registro provincial de actividades productivas.

La empresa debe estar inscripta en este registro provincial de actividades productivas. Calificación Bancaria: Una vez obtenido el certificado de elegibilidad, el trámite continúa en la sucursal del Banco Provincia donde la empresa opera habitualmente o vía BIP Empresas.

¿Por qué es el momento de solicitarlo?

Con el reciente relanzamiento de las líneas RePyme Inversión, el banco ha introducido la opción de Tasas Mixtas. Esto permite tener una tasa fija competitiva durante los primeros 12 meses y luego pasar a una tasa variable (Badlar más un spread), lo que protege la inversión inicial mientras el proyecto comienza a generar retornos. Además, la posibilidad de elegir entre el sistema de amortización Francés o Alemán brinda una flexibilidad única para adaptar las cuotas al flujo de caja de cada negocio.

El fondeo para estas líneas es limitado y se asigna por orden de llegada hasta agotar el cupo fiscal destinado a las bonificaciones. Por ello, la recomendación para los empresarios bonaerenses es iniciar la gestión del Certificado de Elegibilidad de inmediato.