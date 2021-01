Créditos Anses 2021: Ya se puede pedir turno para sacar un préstamo

Desde el inicio de este año, jubilados, pensionados regulares, beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC), pensión universal para el adulto mayor (PUAM) y titulares de asignaciones ya pueden solicitar los nuevos Créditos Anses 2021.

Así es, aunque no se anunció oficialmente, desde ayer viernes 1 de enero quienes cumplen con los requisitos ya pueden solicitar turno para los créditos; por lo que si te interesan estos beneficios de la Anses, seguí leyendo para saber cómo solicitar una cita presencial en una oficina del organismo estatal.

Con este turno presencial podrás hacer el proceso de verificación para obtener el préstamo de Anses; el cual se paga en tasas mucho más económicas que las de los bancos y financieras. Además, dicha tasa cuenta son un sistema de amortización francés, por lo que la cuota puede bajar conforme el paso del tiempo.

¿Cómo pedir turno para solicitar los créditos Anses 2021?

Para pedir un turno para solicitar un préstamo Anses, tenés que seguir los siguientes pasos:

Ingresá al sitio web de la Anses (sección de créditos) y seleccioná la opción que te corresponda (pensionados y jubilados, AUH, entre otros). Lee los requisitos y bases de condiciones del crédito. Reuní la documentación solicitada. Haz clic en el botón “Sacar turno” ubicado al final de la página.

Una vez hayas realizado estos pasos, el sistema te mostrará en pantalla el día, hora y lugar en el que te corresponde pedir el crédito (tu cita presencial). Luego de que te autoricen el préstamo presencialmente, el dinero se acreditará en tu cuenta en un período de tiempo de 5 días hábiles.

En caso de tener inconvenientes para sacar el turno por internet, también es posible solicitar el mismo por teléfono llamando al número de atención de Anses (130).

Cómo solicitar el préstamo de Anses

Para pedir un préstamo Anses 2021 es necesario residir en Argentina y tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito. En cuanto a la documentación solo se necesita el DNI (original y fotocopia) y el número de CBU de la cuenta bancaria propia donde se depositara el monto del préstamo.

Pasos a seguir:

Reunir la documentación: Has una fotocopia de tu DNI y anota tu número de CBU. Tené en cuenta que el trámite sólo puede hacerlo el jubilado o pensionado, es decir, no puede hacerlo su apoderado. Las personas no videntes, analfabetas o imposibilitadas de firmar deben asistir junto a una persona de su confianza mayor de 18 años en carácter de testigo.

Sacá un turno para ser atendido: Cómo indicamos, el mismo se puede sacar online en la web de la Anses o por teléfono llamando al número 130.

Presentarse en la oficina: Deberás ir a la delegación de Anses en el día y la horario del turno. En la oficina te indicarán el monto máximo que podés solicitar y la cantidad de cuotas posibles para el pago del crédito.

¿Cuál es el monto y cuotas de los Créditos Anses?

Los nuevos créditos Anses 2021 permiten solicitar la misma cantidad de dinero que en 2020, el mismo monto de antes de que se suspenda el beneficio y que comenzara el período de gracia.

De esta forma, las Pensiones No Contributivas y Pensiones al Adulto Mayor (PUAM) pueden pedir $70.000; monto que pagarían hasta en 60 cuotas. Por su parte, los jubilados y pensionados del SIPA pueden pedir hasta $200.000 para pagar hasta en 60 cuotas igualmente.

Montos y cuotas:

Desde $5.000 hasta $200.000 en 24, 36, 48 o 60 cuotas.

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Podés simular la cuota de tu crédito ingresando en Mi ANSES > Crédito ANSES > Simulador de cuotas.

Tasa de los créditos

Préstamo máximo Plazo TNA Seguro CFTEA $200.000 24 29,00% 0,3170% 34,59% 36 29,00% 0,3170% 35,53% 48 29,00% 0,3170% 36,03% 60 29,00% 0,3170% 36,33%

¿Quiénes pueden solicitar los préstamos Anses?

Respecto a quienes pueden solicitar turno para los créditos Anses, por el momento solo pueden los jubilados, pensionados; pensiones no contributivas (discapacidad y madres de 7 hijos).

Por último en el caso del SUAF y AUH, no es necesario pedir un turno, ya que el sistema aún no ha sido habilitado. Fuentes consultadas informaron que los préstamos Anses para beneficiarios de asignaciones se podrá pedir a partir de febrero de este año 2021.