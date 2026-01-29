Créditos a tasa 0% de Mercado Pago: ¿Cómo obtener hasta $10 millones sin pagar intereses?

En un escenario económico donde el costo del financiamiento suele ser una barrera para emprendedores y usuarios particulares, Mercado Pago ha sacudido el mercado financiero argentino este inicio de 2026. La fintech liderada por Marcos Galperin consolidó su programa de créditos a tasa 0%, una herramienta estratégica diseñada para brindar liquidez inmediata a través de su línea Dinero Plus. Esta opción se diferencia de los préstamos bancarios tradicionales por su agilidad y, fundamentalmente, por la ausencia total de intereses si se cumplen los plazos de devolución.

Qué es Dinero Plus y cómo funciona la tasa 0%

La línea de crédito a tasa cero no es un préstamo de largo plazo, sino una herramienta de financiamiento de corto plazo (microcréditos). Está pensada principalmente para comerciantes, emprendedores y usuarios con alto volumen de operaciones que necesitan cubrir un bache de efectivo, comprar mercadería de oportunidad o pagar proveedores sin descapitalizarse.

El funcionamiento es sencillo: Mercado Pago otorga una oferta personalizada basada en el comportamiento de cuenta del usuario. Si el dinero se devuelve dentro del plazo estipulado, el costo financiero es cero, permitiendo que el 100% del capital retorne a la plataforma sin cargos adicionales.

Requisitos para acceder en 2026

A diferencia de los créditos de 2025, este año la plataforma ha refinado sus algoritmos de riesgo debido al acuerdo reciente con el banco BIND para asegurar fondeo. Los requisitos actuales para calificar son:

Ventas constantes: Es necesario haber vendido más de $50.000 mensuales (monto actualizado a enero 2026) a través de Mercado Libre o Mercado Pago durante los últimos tres meses consecutivos.

Es necesario haber vendido más de (monto actualizado a enero 2026) a través de Mercado Libre o Mercado Pago durante los últimos tres meses consecutivos. Reputación en la plataforma: Mantener un perfil de vendedor saludable (verde) y un buen historial de atención al cliente.

Mantener un perfil de vendedor saludable (verde) y un buen historial de atención al cliente. Historial de pago: Si ya utilizaste Mercado Crédito anteriormente, es indispensable haber cumplido con las cuotas en tiempo y forma.

Si ya utilizaste Mercado Crédito anteriormente, es indispensable haber cumplido con las cuotas en tiempo y forma. Perfil crediticio externo: Aunque es una fintech, Mercado Pago ahora cruza datos con el BCRA y Veraz con mayor frecuencia para evitar el sobreendeudamiento.

Montos y plazos de devolución: la letra chica

Aunque la oferta puede alcanzar los $10.000.000 para cuentas corporativas con gran rotación, el monto para un usuario promedio suele ser menor y se ajusta mes a mes según el nivel de actividad de la cuenta.

Característica Detalle en 2026 Monto Máximo Hasta $10.000.000 (sujeto a perfil) Tasa Nominal Anual (TNA) 0% (en la línea Dinero Plus específica) Plazos de devolución 7, 14, 21 o 28 días Sistema de cobro Débito automático del saldo de la cuenta

Es vital entender que si el usuario elige plazos mayores (como las cuotas fijas de hasta 18 o 24 meses que también ofrece la app), la tasa deja de ser cero y se aplican intereses acordes al mercado. La tasa 0% es exclusiva para devoluciones en un máximo de 28 días.

Cómo solicitarlo paso a paso

Si cumplís con los requisitos de ventas y comportamiento, la oferta aparecerá automáticamente en tu aplicación:

Abrí la app de Mercado Pago y dirigite a la sección Préstamos .

. Buscá el banner de Dinero Plus o “Crédito a tasa 0%”.

o “Crédito a tasa 0%”. Seleccioná el monto que necesitás (dentro de tu límite disponible).

Elegí el plazo de devolución (recordá que debe ser hasta 28 días para mantener la tasa 0%).

Confirmá la operación. El dinero se acredita de forma instantánea en tu cuenta digital.

Riesgos y advertencias: el peligro de la mora

El mayor riesgo de esta herramienta es el incumplimiento. Si al llegar el día del vencimiento no contás con saldo suficiente en tu cuenta para el débito automático, la tasa 0% desaparece. En ese momento, Mercado Pago aplica intereses moratorios y punitorios que suelen ser elevados, además de afectar negativamente tu puntaje (scoring) dentro de la app, lo que te impedirá acceder a futuras ofertas.

Dada la volatilidad económica, esta línea se consolida como la opción preferida de los argentinos para “ruletear” gastos operativos sin costo, siempre y cuando se tenga la certeza de contar con el dinero para el cierre del ciclo mensual.