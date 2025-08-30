Creció el uso de Cuenta DNI para invertir los pesos: más de 60 mil argentinos ya hacen plazos fijos al 52%

En solo tres semanas, más de 60.000 personas han invertido $150.000 millones en depósitos a plazo fijo a través de la aplicación Cuenta DNI. Esta billetera digital, impulsada por el Banco Provincia, ofrece una tasa promocional de 52%, una de las más atractivas del mercado financiero argentino para este tipo de productos.

¿Quiénes pueden acceder a los depósitos a plazo fijo?

La opción de realizar un plazo fijo está disponible para cualquier usuario de la app, incluyendo a jóvenes a partir de los 13 años. La tasa de interés, que ha aumentado recientemente de 48% a 52% anual, se aplica a tres modalidades de plazo: 30, 60 y 90 días, con un monto mínimo de inversión de $1.000.

Impacto en la inclusión financiera ¿Qué revela el uso de la app?

Un dato significativo es que el 40% de los nuevos usuarios de esta funcionalidad son clientes del Banco que solo están vinculados a través de Cuenta DNI, sin tener cuentas de sueldo o productos financieros previos. Además, cerca del 70% de quienes realizaron estos depósitos no habían utilizado el plazo fijo en el pasado, evidenciando así el potencial de la aplicación como herramienta para la inclusión financiera.

¿Cuáles son las ventajas de los plazos fijos a través de Cuenta DNI?

Los depósitos a plazo fijo no se renuevan automáticamente, lo que permite a los usuarios gestionar mejor su ahorro. Ejemplo práctico: Si una persona invierte $1.000.000 a 30 días al 52% anual, al finalizar el periodo recibiría $1.042.739,73.

Cuenta DNI no se limita a ser una simple billetera digital; representa una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. Además de permitir pagos y compras con descuentos, ahora incluye un instrumento de inversión accesible y seguro. Esta evolución posiciona a la billetera del Banco Provincia como una de las más completas del país y refuerza su papel en el fomento del ahorro y la inversión.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, subrayó la relevancia de esta herramienta afirmando: “Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria.”