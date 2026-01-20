Crece la preocupación por los incendios que provoca el tren a Mar del Plata

Francisco Díaz
incendio vias tren mdq

La preocupación por los reiterados incendios forestales registrados a la vera de las vías del ferrocarril que une la Ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata vuelve a encender las alarmas en distintos distritos bonaerenses.

Este martes se produjo nuevamente un impresionante incendio de malezas, una situación que se repite cada verano y que, pese a los reiterados reclamos de bomberos voluntarios y productores rurales, continúa sin una solución concreta.

Según pudo saber INFOZONA, los focos ígneos serían provocados por una locomotora defectuosa que genera incendios a su paso. Se trata de una unidad que posee en su parte inferior un filtro que expulsa una especie de carbón caliente, el cual cae sobre el pastizal seco y origina el fuego en las inmediaciones de las vías férreas.

De acuerdo a lo señalado por fuentes vinculadas al sector rural y a los cuerpos de bomberos, no todas las locomotoras presentan este inconveniente. El problema estaría focalizado en una unidad en particular, que ya se encuentra identificada y que circula durante la temporada estival reforzando el servicio ferroviario hacia Mar del Plata. Su paso ha provocado reiterados incendios, con millonarias pérdidas materiales y un serio riesgo para personas, bienes y recursos naturales.

Este martes, alrededor de las 13 horas, los Bomberos Voluntarios de Lezama fueron convocados por un incendio forestal a la altura del kilómetro 140 de la Autovía 2. De manera simultánea comenzaron a registrarse nuevos focos ígneos desde ese punto y hasta el kilómetro 144 inclusive, lo que obligó a un amplio despliegue para evitar que las llamas se propagaran.

Semanas atrás se había producido un incendio de similares características y gran magnitud, que en aquella oportunidad movilizó a dotaciones de Bomberos Voluntarios de Lezama, Chascomús y Castelli, evidenciando la gravedad y recurrencia del problema.

En este contexto, crece la preocupación entre los vecinos y productores rurales que poseen campos lindantes a las vías ferroviarias, quienes temen que, producto de lo que consideran una grave irresponsabilidad de las autoridades de la empresa ferroviaria, sus bienes puedan perderse en un incendio que no llegue a ser controlado a tiempo.

Ante la reiteración de estos episodios, se analiza la posibilidad de que en los próximos días se lleve a cabo una reunión de carácter regional que involucre a autoridades municipales de los distritos por donde circula el tren a Mar del Plata, cuerpos de bomberos voluntarios, sociedades rurales, productores agropecuarios y fuerzas vivas de cada localidad.

El objetivo será consensuar los pasos a seguir y solicitar de manera institucional y regional que se retire de circulación la locomotora señalada, a fin de evitar que continúe una situación que ya es considerada sumamente preocupante.

Foto archivo

