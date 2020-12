Coronavirus: Piden salir lo menos posible antes de Navidad para evitar los contagios

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades provinciales son los festejos de Navidad y Año Nuevo y es por ello que ante la eventualidad de posibles contagios, solicitaron a la población comenzar a cuidarse desde hoy para evitar llegar infectados al momento de las reuniones familiares.

“Vimos hace pocos días a la canciller alemana Angela Merkel suplicando que cuiden a los adultos mayores y a quienes tienen problemas de salud pre-existentes”, afirmó el Ministro de Salud provincial, Daniel Gollan y profundizó: “Las fiestas empezaron hoy. Estamos a los 10 días de Navidad y aquellos que vayamos a pasar con personas mayores tenemos que cuidarnos”.

“Sería muy triste terminar la Navidad enfermando a un ser querido. Si vamos a estar en navidad con un adulto mayor, desde hoy ya deberíamos salir lo mínimo indispensable. Porque si nos contagiamos hoy, podemos llegar a Nochebuena de forma asintomática”, explicó el ministro de Salud.

En la misma línea, el Jefe de Gabinete afirmó,: “Quienes vayan a pasar las fiestas con personas mayores de 60 años traten de aislarse lo más posible y no llegar contagiados. Que las fiestas discurran en ambientes al aire libre o ventilados, que se respete el distanciamiento, que se use lo más posible tapa nariz-boca y que no se compartan vasos ni platos”.

“Algunos de los indicadores que presentó el doctor Gollan nos empiezan a generar preocupación”, explicó el funcionario. Y completó: “No tener una segunda ola depende de nosotros: del respeto colectivo, de los cuidados y de las políticas que apliquemos”.