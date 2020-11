Córdoba promociona el turismo con traducciones insólitas y se vuelve viral

Luego de la confirmación del inicio de la temporada 2021, cada provincia con sus requisitos y protocolos de ingreso podrá recibir al turismo. Con este motivo, la provincia de Córdoba adecuó su sitio web para que el turismo extranjero pueda conocer las propuestas veraniegas de la provincia.

En el portal se puede encontrar todo su contenido en diferentes idiomas, a parte de español, los otros son: árabe, chino, holandés, alemán, inglés, francés, italiano, portugués y ruso. Según dieron a conocer, lo hicieron a través de Google Translate, pero con esta modalidad el traductor cambió algunos nombres de ciudades cordobesas.

Fue así que las famosas "Sierras Chicas" se apodaron como "Sierras Girls" y "Garotas Serras". Por su parte, la ciudad de "Salsipuedes" se tradujo como "Get out if you can", "La Falda" como "Skirt" y "Almafuerte" como "Strong Soul" y "Alma Forte".

Claro que el tema se hizo viral a través de las redes sociales, junto con algunas capturas de pantalla:

- Che, tenemos que difundir el turismo de #Córdoba en el extranjero, hay que traducir la página a todos los idiomas. Pero bien eh, necesitamos los dólares.

La explicación de la agencia

Por su parte, la agencia Córdoba Turismo explicó sobre la herramienta que utilizaron para las traducciones: "Si bien el Google Translate no es exacto y, en algunos casos, tiene errores de contextualización, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial. Incluso en muchas páginas web de turismo de distintos países", argumentaron.

Además sostuvieron que esta herramienta se utilizó en base al análisis realizado con posibilidades técnicas y por distintas propuestas de personas e instituciones especialistas en el tema. “Se basa en datos estadísticos y distintos algoritmos para traducir textos, documentos y páginas web a otras lenguas, con las lógicas limitaciones de este tipo de herramientas automáticas”, explicaron.

“En cuanto la situación lo permita, se implementará una mejora en la traducción con un sistema mixto, que combine herramientas automáticas con correcciones de prueba realizadas por hablantes nativos para tener una calidad superior de la traducción y comunicarse más eficientemente con la audiencia que habla otras lenguas”, finalizó la agencia.