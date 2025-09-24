Cooperativa Eléctrica aclara su falta de vínculo con la controvertida app Magis TV

El uso de aplicaciones de transmisión de contenido ha generado preocupación entre los usuarios y proveedores de servicios. En este contexto, la Cooperativa Eléctrica de Luján emitió un comunicado para aclarar la situación respecto a la app “Magis TV”.

¿Qué dice la Cooperativa sobre “Magis TV”?

Coopenet Luján destacó que “no tiene relación alguna con la aplicación Magis TV” y que tampoco proporciona soporte para dicho servicio. Este pronunciamiento llega tras múltiples consultas de los usuarios sobre la viabilidad y la legalidad de la app.

La Cooperativa advirtió que, según disposiciones judiciales vigentes, la app enfrenta bloqueos y medidas técnicas de terceros que afectan su funcionamiento. Como consecuencia, los usuarios podrían experimentar “baja calidad” en la transmisión, así como interrupciones durante eventos deportivos de alta audiencia.

Consecuencias del uso de aplicaciones no autorizadas

Posible baja calidad de transmisión.

Interrupciones constantes durante eventos populares.

Riesgo de bloqueos permanentes por acciones legales.

Los usuarios deben ser conscientes de que el uso de aplicaciones de retransmisión no autorizadas puede acarrear más que inconvenientes técnicos, incluyendo consecuencias legales y un deterioro en la experiencia de visualización.

La situación del streaming en el contexto legal argentino

La situación de las aplicaciones de streaming, como Magis TV, destaca la complejidad del marco legal argentino en materia de derechos de autor y la retransmisión de contenidos. Las autoridades están intensificando los esfuerzos para proteger los derechos de propiedad intelectual, lo que resulta en una creciente cantidad de bloqueos a plataformas que no cumplen con las normativas.

Coopenet Luján reitera su compromiso con la legalidad y la calidad en el servicio, instando a sus usuarios a optar por opciones de transmisión que se alineen con las normativas vigentes y que ofrezcan una experiencia satisfactoria.