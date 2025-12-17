Controles viales de verano: ¿Qué documentos son obligatorios para circular en rutas argentinas en diciembre?

Con la llegada de la segunda quincena de diciembre, el movimiento en rutas y accesos aumenta de forma sostenida en todo el país. Vacaciones de verano, escapadas de fin de semana y reuniones por las fiestas impulsan a miles de personas a viajar en auto, un contexto en el que los controles viales y de documentación suelen intensificarse en los principales corredores turísticos.

Refuerzan los controles viales en rutas nacionales y provinciales

Ante el mayor caudal de vehículos, los controles técnicos y de documentación se refuerzan desde diciembre en rutas nacionales, provinciales y accesos a grandes ciudades. Los operativos están orientados a verificar tanto el estado del vehículo como el cumplimiento de los requisitos exigidos para circular, con el objetivo de reducir siniestros y ordenar el tránsito en un período de alta circulación.

Durante 2024 y los primeros meses de este año se anunciaron posibles cambios normativos y se implementaron herramientas digitales que generaron dudas entre los conductores, especialmente sobre qué documentos son obligatorios al momento de salir a la ruta.

Qué dice la ley sobre la documentación obligatoria

Pese a las modificaciones anunciadas y a la incorporación de formatos digitales, la documentación exigida para circular no cambió y se mantiene conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito 24.449. A esto se suma que cada provincia puede incorporar requisitos adicionales para los vehículos y conductores registrados en su jurisdicción.

Además, este año se avanzó con la Licencia Nacional de Conducir digital y se eliminó la cédula azul, reemplazada por una autorización de manejo disponible en la App MiArgentina.

DNI vigente: un requisito básico para circular

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, sin la fecha de renovación vencida.

vigente, sin la fecha de renovación vencida. Debe llevarse en formato físico, ya que es el documento que acredita la identidad del conductor ante cualquier control.

Licencia Nacional de Conducir: digital y sin vencimiento visible

La Licencia Nacional de Conducir digital es válida y se exhibe desde la App MiArgentina.

es válida y se exhibe desde la App MiArgentina. Cuenta con un código QR que se renueva automáticamente cada 24 horas.

que se renueva automáticamente cada 24 horas. Debe estar emitida por la misma jurisdicción que figura en el DNI, un detalle que suele generar infracciones cuando no coincide.

Cédula de identificación del automotor y autorización de manejo

La cédula de identificación del automotor (ex cédula verde) contiene los datos del vehículo y del titular.

(ex cédula verde) contiene los datos del vehículo y del titular. Puede mostrarse en formato digital, aunque algunas jurisdicciones la exigen en formato físico , por lo que se recomienda llevar ambas versiones.

, por lo que se recomienda llevar ambas versiones. Si el conductor no es el titular, debe contar con la autorización de manejo generada en la App MiArgentina, que se habilita y deshabilita de manera sencilla por el dueño del vehículo.

Seguro automotor vigente

Es obligatorio contar con seguro automotor en vigencia .

. La constancia puede presentarse en formato digital , ya sea desde la app de la aseguradora o vía mail.

, ya sea desde la app de la aseguradora o vía mail. Llevar impreso el comprobante del último pago puede resultar útil ante controles más estrictos en algunas provincias.

Oblea de VTV o RTO al día

La oblea de VTV o RTO certifica el estado mecánico del vehículo.

certifica el estado mecánico del vehículo. Debe estar pegada en el parabrisas y visible.

y visible. Circular con la oblea vencida constituye una infracción y puede derivar en multa o en la prohibición de continuar el viaje, según la jurisdicción.

Pago de patente: un requisito recomendado

El comprobante del último pago de patente no es exigible a nivel nacional.

no es exigible a nivel nacional. Sin embargo, algunas provincias sí lo solicitan, por lo que es recomendable llevarlo, al menos en formato digital.

Estado y colocación de las chapas patente

Más allá de la documentación personal y del vehículo, las chapas patente deben estar en correcto estado.

Ambas placas metálicas deben estar colocadas en su posición original .

. Deben ser legibles y visibles , sin desgaste ni obstrucciones parciales de letras o números.

, sin desgaste ni obstrucciones parciales de letras o números. Circular con patentes deterioradas o alteradas es considerado una infracción.

Durante octubre y noviembre, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor normalizó la provisión de placas en todo el país. Por ese motivo, ya no está permitido circular con patentes provisorias de papel fuera del plazo de vigencia, ya que hacerlo implica una infracción de tránsito.