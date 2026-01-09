Consternación en General Belgrano por la muerte de una niña de 10 años

Francisco Díaz
duelo nena

La comunidad del distrito de General Belgrano atraviesa horas de profundo dolor y conmoción tras el fallecimiento de Mía Celeste Rodríguez, una niña de tan solo 10 años, ocurrido en las últimas horas.

Según manifestaron sus familiares a través de redes sociales, la menor había presentado un cuadro febril, motivo por el cual fue atendida inicialmente en el Hospital Municipal de General Belgrano. Sin embargo, al persistir el malestar y no registrar mejorías, sus padres decidieron trasladarla por sus propios medios a un centro de salud de la ciudad de La Plata.

En el nosocomio platense, los profesionales médicos le diagnosticaron una infección en la sangre, cuadro que lamentablemente derivó en su fallecimiento horas después, pese a los esfuerzos realizados.

La noticia de su deceso generó una profunda consternación en la comunidad, y rápidamente las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida, acompañamiento y pesar dirigidos a la familia de la pequeña Mía. Al mismo tiempo, numerosos vecinos expresaron su preocupación por la situación sanitaria local y solicitaron a las autoridades municipales una mayor inversión y fortalecimiento del sistema de salud del distrito.

Como consecuencia de este trágico acontecimiento y en señal de respeto y duelo, se resolvió la postergación de diversos eventos previstos en General Belgrano.

La comunidad acompaña con profundo respeto y solidaridad a la familia de Mía Celeste Rodríguez en este momento de inmenso dolor.

