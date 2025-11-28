Consternación en Brandsen: un joven de 18 años fue hallado sin vida

En las primeras horas de este viernes 28 de noviembre, la Policía Comunal de Brandsen acudió a una vivienda ubicada en el kilómetro 2 de la Ruta 54, donde un joven de 18 años fue hallado sin vida informó el medio local Noticias Brandsen.

El cuerpo fue encontrado por su madre, quien manifestó desconocer los motivos que pudieron llevar a su hijo a tomar esta decisión.

De acuerdo con fuentes policiales, en el lugar no se advirtieron signos de violencia y se llevan adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Ante situaciones de angustia emocional o pensamientos autolesivos, es fundamental buscar ayuda. En Argentina, la Línea 135, el 0800-345-1435 o el número 011-5275-1135 brindan atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas para quienes lo necesiten.