Conmoción: un futbolista de 17 años que firmó con Vélez murió ahogado

Eric Olivera
Dilan Gonzalez

El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Dilan González, un joven de 17 años que había firmado su incorporación a Vélez Sarsfield para sumarse al club a partir de 2026. El adolescente falleció ahogado en el Río Paraná, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, mientras compartía la tarde del domingo con un amigo y su novia.

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 18:30 de este martes, cuando Dilan se sumergió en una zona cercana al barrio Villa Cabello y no volvió a salir a la superficie. Tras una intensa búsqueda durante toda la noche. En el lugar trabajaron la Policía Científica, el médico policial y personal de la Comisaría 12ª, quienes además brindaron contención a la familia.

Un futuro prometedor truncado

Dilan era jugador del Club Bartolomé Mitre, institución que lo formó desde las categorías infantiles. Su nivel y proyección lo llevaron recientemente a firmar un acuerdo con Vélez Sarsfield, donde tenía previsto continuar su carrera profesional desde el año próximo. Para su actual club, era una de las grandes promesas del fútbol.

Su último partido había sido hace pocos días, en la victoria 8-0 de Mitre frente a Santa Ana por la Liga Posadeña. Compañeros, técnicos y dirigentes lo describieron como un futbolista talentoso, respetuoso y de enorme futuro.

Dolor en el ambiente futbolístico

El Club Bartolomé Mitre emitió un comunicado cargado de emoción, en el que despidió a su jugador con profundo pesar. “Es parte de nuestra familia desde pequeño y llenó de alegría los pasillos del club. Abrazamos a su familia y amigos en este momento tan difícil”, expresaron.

El caso también impactó en Vélez, donde dirigentes y entrenadores habían seguido de cerca su evolución y acompañaron el proceso de firma del acuerdo. Si bien el club todavía no emitió un comunicado oficial, la noticia generó conmoción puertas adentro.

La tragedia generó una ola de mensajes de apoyo y despedida en redes sociales, donde cientos de hinchas y vecinos recordaron su humildad, su dedicación y su sonrisa permanente. Una promesa que no llegó a ver su sueño cumplido, pero que quedará en el recuerdo de quienes lo vieron crecer dentro y fuera de la cancha.

