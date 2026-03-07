Conmoción en Villa Gesell: Murió un guardavidas tras efectuarse un disparo en la cabeza

Un guardavidas se quitó la vida en Mar de las Pampas, generando conmoción en la comunidad. El trágico suceso sigue bajo investigación.

Por Francisco Díaz
POLICIA EN GESELL06

Un trágico episodio ocurrido en la tarde del viernes en la zona de playas de Mar de las Pampas, localidad perteneciente al partido de Villa Gesell, conmocionó a la comunidad costera.

Un guardavidas que prestaba servicio en el lugar tomó una dramática determinación y tras finalizar su turno se efectuó un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió alrededor de las 15:50, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

Sábado con temperaturas templadas y cielo cubierto: ¿Cómo sigue el tiempo?
Mirá también:

Sábado con temperaturas templadas y cielo cubierto: ¿Cómo sigue el tiempo?

Tras el episodio, el trabajador fue trasladado de urgencia en una camioneta particular al hospital local, donde ingresó con gravísimas heridas. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por estabilizarlo para derivarlo a un centro de mayor complejidad, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Tercera, que realizó las actuaciones correspondientes, secuestró el arma utilizada y comenzó con las pericias para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

De acuerdo con la información recabada, la última persona que tuvo contacto con el guardavidas fue una compañera de trabajo, quien habría realizado el relevo alrededor de las 13:00. Según su testimonio, mantuvieron una conversación normal y no percibió nada extraño en su comportamiento. Al despedirse, el trabajador habría dicho: “Nos vemos mañana”.

Alerta sanitaria por cianobacterias en 15 municipios bonaerenses
Mirá también:

Alerta sanitaria por cianobacterias en 15 municipios bonaerenses

El caso generó conmoción entre compañeros y vecinos, mientras continúan las actuaciones judiciales y periciales para esclarecer lo ocurrido.

ETIQUETAS
Compartir este artículo
vtv pba costo requisitos
Nuevos valores y requisitos de la VTV: El paso a paso para aprobar sin problemas y evitar multas
Provincia
fresco lloviznas y lluvias
Viernes gris con lloviznas y ráfagas: ¿Cómo estará el tiempo el fin de semana?
Provincia
Confirman un caso de Gripe Aviar en Chascomús
Chascomús Provincia
jardin de infantes pcia
Desde 2027 el Jardín de Infantes será obligatorio desde los 3 años en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
cianobacterias provincia de buenos aires pba
Alerta sanitaria por cianobacterias en 15 municipios bonaerenses
Provincia
micro y auto ruta 11
Multaron a conductor de micro y a un automovilista por maniobra imprudente en la Ruta 11
Provincia Villa Gesell
Indian mar del plata shopping
Indian llega a Mar del Plata con un mega local de dos pisos: ofrecerá prendas desde $4.900
Provincia

Más leídas