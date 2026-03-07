Conmoción en Villa Gesell: Murió un guardavidas tras efectuarse un disparo en la cabeza

Un trágico episodio ocurrido en la tarde del viernes en la zona de playas de Mar de las Pampas, localidad perteneciente al partido de Villa Gesell, conmocionó a la comunidad costera.

Un guardavidas que prestaba servicio en el lugar tomó una dramática determinación y tras finalizar su turno se efectuó un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió alrededor de las 15:50, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

Tras el episodio, el trabajador fue trasladado de urgencia en una camioneta particular al hospital local, donde ingresó con gravísimas heridas. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por estabilizarlo para derivarlo a un centro de mayor complejidad, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Tercera, que realizó las actuaciones correspondientes, secuestró el arma utilizada y comenzó con las pericias para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

De acuerdo con la información recabada, la última persona que tuvo contacto con el guardavidas fue una compañera de trabajo, quien habría realizado el relevo alrededor de las 13:00. Según su testimonio, mantuvieron una conversación normal y no percibió nada extraño en su comportamiento. Al despedirse, el trabajador habría dicho: “Nos vemos mañana”.

El caso generó conmoción entre compañeros y vecinos, mientras continúan las actuaciones judiciales y periciales para esclarecer lo ocurrido.