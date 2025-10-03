Conmoción en Palermo: se desplomó un ascensor con nueve jóvenes en su interior

Un ascensor sufrió un desplome esta madrugada en un edificio del barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, y dejó atrapados a nueve jóvenes, entre ellos seis chicas y tres varones, con edades estimadas entre 17 y 20 años.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:35 a.m. en la propiedad ubicada en la calle Arévalo al 2700. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia —incluyendo dotaciones de bomberos y unidades del SAME— encontraron el elevador desplomado desde el séptimo piso, con los jóvenes en su interior.

Los rescatistas comenzaron de inmediato las tareas de liberación y estabilización. Milagrosamente todos sobrevivieron. Uno de los jóvenes sufrió una fractura de fémur, mientras que otros presentaban politraumatismos.

Todos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios —entre ellos los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia— para recibir atención médica especializada.

La Comisaría 14 B quedó a cargo de la escena, y la Unidad de Flagrancia Norte inició la investigación para determinar las causas del derrumbe. Se dispuso la presencia policial permanente en la zona.

