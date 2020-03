En la noche de este martes, las autoridades policiales de la localidad de Las Toninas, perteneciente al partido de La Costa confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 39 años de edad, de nacionalidad boliviana, identificada como Octavina Colque Taquichiri, la cual se hallaba desaparecida desde el domingo a las 16 horas cuando volvió de su trabajo y perdió todo tipo de comunicación con su familia, informó el Canal 2 AVC.

Según sus allegados, Octavina se encontraba separada de quien era su pareja, un hombre de 45 años y planeaba, ese mismo domingo, cobrar el sueldo y partir el día lunes hacia Bolivia, donde residen dos de sus tres hijos, pero eso jamás ocurrió.

Ayer, su hermana intentó comunicarse con ella, también lo hizo su hijo, pero todo fue en vano. Octavina no tenia su celular prendido por lo cual decidieron radicar la pertinente denuncia ya que su ex pareja, manifestó que Octavina llegó de trabajar y le dijo que se iba a la playa. Según el hombre, se fue y no volvió.

El personal policial no aceptó la versión del hombre ya que el hijo de Octavina declaró que su madre era víctima de violencia de género, situación que despertó el alerta en los efectivos policiales.

Finalmente hoy, en horas de la tarde, realizaron un allanamiento en la propiedad donde vivía la mujer y su ex pareja, ubicada en calle 13 y 28 de Las Toninas y encontraron, enterrado, el cuerpo de Octavina.

Se desconocen los detalles de como ocurrió el femicidio, pero el hombre quedó detenido en la Comisaria 6° de Las Toninas donde fue conducido minutos después de iniciada la requisa por parte de los efectivos policiales ante la sospecha de ser el autor del brutal asesinato.