Conmoción en Junin: Madre de alumna ingresó al aula y atacó a una estudiante con una cadena

Una mujer irrumpió en un aula de la Escuela Secundaria Nº 16 de Junín, en la provincia de Buenos Aires, y atacó a golpes con una cadena a una alumna de 14 años. Este violento episodio ocurrió el miércoles 29 de octubre, en medio de un conflicto previo entre las adolescentes involucradas.

¿Cómo se originó el conflicto entre las adolescentes?

El altercado que desencadenó la agresión tuvo lugar el lunes 27 de octubre en una parada de colectivos cercana al colegio. Durante este incidente, dos alumnas de distintos cursos se pelearon. La situación se intensificó cuando, dos días después, la madre de una de las implicadas entró a la escuela, buscando a la otra chica. Según testigos, la agresora, identificada como madre de la alumna que había estado en la pelea, gritaba: “¿Qué problema tenés con mi hija?” mientras atacaba a la víctima.

Detalles del ataque y sus consecuencias

El ataque se realizó entre las 7:40 y las 8:00 de la mañana. La menor fue advertida por una compañera que la mujer la estaba buscando y que tenía intenciones de golpearla. Una vez en el aula, la agresora la golpeó en la cara y, tras obtener una cadena de su propia hija, continuó con la golpiza. Las amenazas de la atacante fueron grabadas en video por testigos, donde se escuchó: “Te voy a c… a palos todos los días a la entrada y a la salida.”

Como resultado del ataque, la víctima sufrió múltiples cortes en el cuero cabelludo y fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham F. Piñeyro” de Junín para recibir atención médica. Su madre expresó que, al momento del ataque, no había autoridades escolares presentes en el edificio y criticó la falta de intervención inmediata por parte de los docentes.

Reacciones familiares y judiciales ante el acto de violencia

María Laura, madre de la víctima, describió el incidente como una “aberración, algo indescriptible”. “Mi hija estaba bañada en sangre, con golpes en un ojo y traumatismo de cráneo”, confesó. La mujer solicitó a las autoridades una medida cautelar para garantizar la seguridad de su hija y pidió un cambio en la carátula del caso, argumentando que el ataque se debería considerar un intento de homicidio.

El conflicto familiar se agrava por el hecho de que anteriormente ya hubo problemas entre las dos jóvenes, lo que llevó a la intervención de las autoridades de la escuela. La madre de la víctima advirtió acerca de comportamientos previos de la adolescente agresora, que incluyeron la utilización de un cuchillo en la escuela.

La situación ha generado preocupación entre los padres y autoridades locales, y la causa ha sido derivada a la Justicia de Junín para su investigación.