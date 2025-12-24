Conmoción en el deporte: murió el futbolista Sebastian Hertner tras caer desde una aerosilla

El mundo del fútbol amaneció de luto este 24 de diciembre de 2025. El defensor Sebastian Hertner, de 34 años, falleció tras caer al vacío desde una aerosilla mientras disfrutaba de sus vacaciones.

La noticia sacudió a las redacciones deportivas de todo el mundo y generó un fuerte impacto en las redes sociales. Lo que prometía ser un descanso invernal soñado se transformó en una pesadilla para la familia del jugador, quien se desempeñaba como capitán del ETSV Hamburgo, equipo de Alemania. El accidente, ocurrido en una estación de esquí en Montenegro, dejó además a su esposa con heridas de gravedad.

Crónica de una tragedia inesperada

El siniestro ocurrió en la estación de esquí Savin Kuk, ubicada cerca de la localidad de Zabljak, en el norte de Montenegro. Según los reportes policiales y medios locales, Hertner se encontraba en una aerosilla doble junto a su pareja cuando ocurrió la falla mecánica fatal.

La caída: Se estima que el futbolista cayó desde una altura aproximada de 70 metros luego de que la silla se desprendiera del cable principal.

Se estima que el futbolista cayó desde una altura aproximada de luego de que la silla se desprendiera del cable principal. El desenlace: Los servicios de emergencia confirmaron que Hertner falleció en el acto debido a la gravedad del impacto.

Los servicios de emergencia confirmaron que Hertner falleció en el acto debido a la gravedad del impacto. Su esposa: Afortunadamente logró sobrevivir, aunque sufrió fracturas severas en una de sus piernas y fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde permanece internada pero fuera de peligro vital.

Las autoridades montenegrinas ya iniciaron una investigación exhaustiva para determinar las causas del desprendimiento, un hecho extremadamente inusual que puso en alerta a todos los centros turísticos de la región. El alcalde de la localidad prometió “transparencia total” en las pericias técnicas para entender por qué falló el sistema de seguridad del teleférico.

Repercusiones y seguridad en la mira

Este accidente reavivó el debate sobre la seguridad en los deportes de invierno en Europa del Este. Si bien Montenegro es un destino turístico emergente y cada vez más popular por sus paisajes y precios accesibles, la infraestructura en algunas zonas todavía está en proceso de modernización.

Mientras tanto, en Alemania se multiplican los homenajes. Se espera que en los partidos de la próxima jornada, tras el receso invernal, se realicen minutos de silencio en varios estadios en honor al defensor.