Conmoción en el automovilismo: un piloto murió mientras corría la última vuelta

Eric Olivera
corredor 2

Un trágico episodio sacudió el ambiente automovilístico este sábado en el Autódromo Roberto José Mouras, en la zona oeste de la ciudad de La Plata. El piloto chaqueño Alejandro Frangioli, de 66 años, falleció mientras competía en una carrera de la categoría Turismo Internacional.

corredor

Frangioli, al volante de su Ford Fiesta, se desvaneció durante la recta final, perdió el control del vehículo y terminó detenido al costado de la pista. El equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no pudieron revertir la situación. El médico presente certificó que el fallecimiento tuvo causa natural.

PAMI enfrenta reclamos por demoras en la entrega de pañales: ¿Cuáles son los canales habilitados?
Mirá también:

PAMI enfrenta reclamos por demoras en la entrega de pañales: ¿Cuáles son los canales habilitados?

Su yerno, Guillermo Quiroga, explicó que Frangioli había sufrido previamente un paro cardíaco y tenía tres stents coronarios, por lo que estaba bajo tratamiento médico.

El piloto chaqueño fue campeón en la Clase Súper de la categoría en 2005, 2006 y 2018, y en 2025 se había convertido en figura de la Clase 2 del Turismo Internacional.

La fiscalía caratuló el caso como “averiguación de causales de muerte” y no intervino penalmente debido al evidente cuadro clínico previo.

La categoría Turismo Internacional emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de Frangioli y enviando sus condolencias a familiares y seres queridos.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el jurado declaró culpables a los tres principales imputados
Mirá también:

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el jurado declaró culpables a los tres principales imputados
Compartir este artículo
IMG 20251116 WA0000
Fuerte viento del sur azotará varias zonas de la Provincia este domingo
Provincia
anses cobro tramite
ANSES adelanta pagos de diciembre a jubilados: fechas y novedades clave
Anses
ACCIDENTE RUTA 41 LOVOS
Tragedia en Ruta 41: una mujer murió tras un brutal choque esta madrugada
Provincia
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el jurado declaró culpables a los tres principales imputados
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el jurado declaró culpables a los tres principales imputados
Nacionales
fresco agra
Domingo fresco y ventoso en la Provincia de Buenos Aires: mirá cómo sigue el tiempo
Provincia
AUH tiempo para presentar la libreta
¿Cómo presentar online la Libreta AUH para garantizar el cobro del complemento anual?
Anses
tarjeta alimentar novedades
Consultas sobre la Tarjeta Alimentar por WhatsApp: ¿Cómo funciona ahora el acceso mediante TINA?
Anses

Más leídas