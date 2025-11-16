Conmoción en el automovilismo: un piloto murió mientras corría la última vuelta

Un trágico episodio sacudió el ambiente automovilístico este sábado en el Autódromo Roberto José Mouras, en la zona oeste de la ciudad de La Plata. El piloto chaqueño Alejandro Frangioli, de 66 años, falleció mientras competía en una carrera de la categoría Turismo Internacional.

Frangioli, al volante de su Ford Fiesta, se desvaneció durante la recta final, perdió el control del vehículo y terminó detenido al costado de la pista. El equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no pudieron revertir la situación. El médico presente certificó que el fallecimiento tuvo causa natural.

Su yerno, Guillermo Quiroga, explicó que Frangioli había sufrido previamente un paro cardíaco y tenía tres stents coronarios, por lo que estaba bajo tratamiento médico.

El piloto chaqueño fue campeón en la Clase Súper de la categoría en 2005, 2006 y 2018, y en 2025 se había convertido en figura de la Clase 2 del Turismo Internacional.

La fiscalía caratuló el caso como “averiguación de causales de muerte” y no intervino penalmente debido al evidente cuadro clínico previo.

La categoría Turismo Internacional emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de Frangioli y enviando sus condolencias a familiares y seres queridos.