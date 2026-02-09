Conmoción en Córdoba por la muerte de un hombre tras un ataque masivo de abejas

Un trágico episodio ocurrió el domingo por la tarde en la localidad de Las Arrias, departamento Tulumba, Córdoba, donde un hombre de 56 años falleció luego de sufrir múltiples picaduras de abejas. El hecho reavivó la preocupación por este tipo de incidentes, frecuentes durante el verano, y especialistas brindaron recomendaciones clave para prevenir y actuar ante ataques de abejas y alacranes.

El trágico incidente en Las Arrias

Según medios locales, el trágico suceso ocurrió cuando trató de espantar a las abejas que estaban picando a un caballo.

La víctima fue asistida en primera instancia por bomberos voluntarios, quienes advirtieron la gravedad del cuadro. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital local, pero pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

Según el parte médico, la muerte se produjo a causa de un shock cardiorrespiratorio irreversible y anafiláctico, provocado por las múltiples picaduras. Las primeras informaciones indican que la víctima habría sido alérgica, lo que aceleró el deterioro de su estado de salud.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Deán Funes, que investiga las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque del enjambre.

Aumento de ataques durante el verano

En las últimas semanas se registraron varios casos de personas atacadas por abejas en distintas zonas del país, además de picaduras de alacranes, una situación habitual durante la temporada estival.

Consultada sobre esta problemática, Silvina Saavedra, médica veterinaria especializada en epidemiología, explicó que tanto abejas como alacranes incrementan su actividad en esta época del año por cuestiones reproductivas y búsqueda de alimento.

“De por sí no van a venir a atacarnos. La agresión aparece como defensa cuando se sienten amenazadas”, señaló la especialista.

Recomendaciones ante ataques de abejas

Saavedra advirtió que una sola picadura puede ser grave en personas alérgicas y que, en ataques múltiples, el riesgo aumenta considerablemente.

“Cuando pica una abeja, libera feromonas que atraen a otras. Por eso no hay que hacer movimientos bruscos si están rondando”, explicó.

Recomendaciones:

– Evitar agitar brazos o correr si hay abejas cerca.

– Alejarse lentamente del lugar.

– En caso de picadura, colocar hielo.

– Consultar de inmediato si hay antecedentes alérgicos.

– Ante síntomas de anafilaxia, acudir de urgencia a un centro de salud, ya que el agravamiento puede ocurrir en minutos.

Prevención del riesgo por alacranes

Sobre los alacranes, la especialista indicó que suelen habitar en desagües, grietas, pilas de escombros o ladrillos. Para prevenir su ingreso a las viviendas, recomendó:

– Colocar rejillas sanitarias o mallas.

– Sellar grietas y mantener el orden en patios y depósitos.

– Evitar fumigaciones caseras, ya que pueden empujarlos hacia el interior del hogar.

En caso de picadura, especialmente en niños, se debe colocar hielo y trasladar al paciente al Hospital de Niños para evaluar la necesidad de antitoxina.

Saavedra recordó que Paraná cuenta con un alacranario municipal, donde se recolectan ejemplares que luego se envían al Instituto Malbrán para la elaboración de suero.

Atención también a mosquitos y dengue

Finalmente, la especialista remarcó la importancia de sostener la prevención contra el Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue.

“El mosquito se cría donde le damos agua. Si eliminamos esos recipientes, no hay reproducción y no hay transmisión”, concluyó.