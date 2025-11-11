Conmoción en Chascomús: hallan sin vida a un hombre en un local comercial

Un profundo pesar atraviesa a la comunidad de Chascomús luego de un trágico hecho ocurrido en la tarde de la víspera. Personal policial y médico intervino en un comercio ubicado sobre la calle Garay, tras el llamado de una persona que alertó sobre una situación de emergencia.

Al arribar al lugar, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento de un hombre mayor de edad. De inmediato, se dio intervención a las autoridades judiciales y policiales competentes, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho, que —según las primeras versiones— podría tratarse de un caso de autodeterminación.

Las actuaciones permanecen bajo reserva mientras se aguardan los resultados de las pericias correspondientes y la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de turno.

Si usted o alguien de su entorno atraviesa una situación de angustia o crisis emocional, es importante pedir ayuda. Puede comunicarse con la Línea 135, gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires, o al (011) 5275-1135 desde todo el país. En caso de emergencia, también puede llamar al 107 o acudir al centro de salud más cercano.