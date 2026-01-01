Conmoción en Brandsen: Encuentran sin vida en su casa a reconocido empresario

La comunidad de Brandsen se encuentra profundamente consternada tras conocerse el fallecimiento de un reconocido empresario de la ciudad, quien fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en el barrio Mendizábal.

De acuerdo a información brindada por fuentes policiales, el hombre —vinculado a un medio de comunicación local— fue encontrado sin vida por su hijo en el baño del domicilio.

Las circunstancias del deceso aún son materia de investigación, y hasta el momento no se han brindado mayores precisiones oficiales. Intervienen en el caso las autoridades judiciales correspondientes, que trabajan para esclarecer lo ocurrido.

Desde distintos sectores de la comunidad se expresaron mensajes de pesar y acompañamiento a familiares y allegados en este difícil momento.