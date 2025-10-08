Conducía borracho por la Ruta 2 y fue interceptado en Chascomús

Francisco Díaz
portada control

Un conductor que circulaba completamente alcoholizado por la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata fue interceptado en un control de rutina a la altura del kilómetro 114, en jurisdicción del partido de Chascomús.

El hecho ocurrió durante el fin de semana, cuando personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) —con base operativa en el partido de Lezama— realizaba controles junto a efectivos del Destacamento de Policía Vial de Chascomús.

Durante la inspección, los agentes detectaron que el conductor, un ciudadano de nacionalidad boliviana, presentaba claros signos de estar bajo los efectos del alcohol.
Tras realizarle el test correspondiente con el alcoholímetro, se constató que tenía 2.66 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor más de cinco veces superior al límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde la tolerancia es cero alcohol al volante.

Debido a que ninguno de los acompañantes del vehículo se encontraba en condiciones de conducir, el automóvil fue retenido en el puesto policial, al igual que la licencia de conducir del infractor. Además, se labró el acta de infracción correspondiente, que será remitida al Juzgado de Faltas competente.

Desde la ANSV recordaron la importancia de no manejar bajo los efectos del alcohol, ya que esta conducta representa una de las principales causas de siniestros viales graves en rutas y caminos bonaerenses

