Conducía borracho por la Ruta 2 y casi provoca una tragedia

Francisco Díaz
auto vorracho ruta 2 aaa

Un grave siniestro vial ocurrido en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 79, cerca del Destacamento Vial Samborombón, estuvo a punto de terminar en tragedia y dejó como saldo una persona herida, que debió ser trasladada a un hospital de La Plata.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el accidente se produjo cuando una camioneta Mercedes Benz Sprinter impactó violentamente contra un Toyota Corolla que se encontraba detenido sobre la banquina.

El Corolla era conducido por un hombre de 41 años domiciliado en Lanús, que viajaba acompañado por una mujer de 42 años, su hijo de 5, y otro niño menor de edad, cuya edad no fue precisada. Este último sufrió lesiones leves. La familia se dirigía hacia la ciudad de La Plata.

Por su parte, la Sprinter era manejada por un hombre de 43 años, acompañado por otro de 35, ambos oriundos de La Matanza.

Tras el impacto, el niño herido fue derivado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde quedó en observación. El resto de los ocupantes no presentó heridas de consideración.

Al realizarle el test de alcoholemia al conductor de la Sprinter, el resultado fue 1,18 gramos de alcohol por litro de sangre, valor que supera ampliamente el límite legal de 0 g/L.

Frente a esta situación, las autoridades retuvieron la licencia de conducir del infractor y lo imputaron en una causa caratulada como “lesiones culposas, alcoholemia positiva y desobediencia”.

El episodio volvió a poner en el centro de la escena la problemática de la conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de siniestros viales en la provincia de Buenos Aires.

