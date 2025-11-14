Condiciones críticas: alto riesgo de incendios forestales y advertencias oficiales

La provincia de Buenos Aires transita su primera semana de altas temperaturas combinada con ráfagas de viento de intensidad elevada, una situación que incrementa notablemente el riesgo de incendios forestales en zonas rurales, periurbanas, serranas y costeras del territorio bonaerense.

Ante este escenario, las autoridades provinciales emitieron un alerta de riesgo “muy alto”, que se mantendrá hasta el domingo inclusive, según los informes climáticos y ambientales difundidos por organismos especializados en manejo del fuego.

Evolución del riesgo de incendios en la provincia

Día Nivel de riesgo Condiciones predominantes Viernes Muy alto Temperaturas elevadas, baja humedad y viento sostenido Sábado Muy alto Máximos térmicos persistentes y ráfagas intensas Domingo Alto Leve mejora, pero el riesgo continúa siendo significativo

Motivos del alerta

Las autoridades explican que la combinación de calor extremo, vegetación seca, humedad relativa baja y vientos fuertes generan un escenario propicio para que cualquier foco de fuego pueda iniciarse rápidamente y expandirse en pocos minutos, dificultando el control inicial.

Asimismo, remarcaron que el nivel “muy alto” implica vigilancia extrema en zonas forestales, campos, banquinas, reservas naturales y áreas con acumulación de pastizales.

Recomendaciones oficiales para toda la provincia

Medidas preventivas obligatorias

Evitar encender fogones o parrillas en zonas abiertas, bosques, parques, campings o áreas rurales.

en zonas abiertas, bosques, parques, campings o áreas rurales. No arrojar colillas de cigarrillos , fósforos ni brasas, incluso desde vehículos en circulación.

, fósforos ni brasas, incluso desde vehículos en circulación. Prohibido realizar quemas de residuos, ramas o restos de poda.

Mantener terrenos, lotes y campos limpios de material seco o combustible.

de material seco o combustible. No utilizar maquinaria rural que pueda generar chispas en sectores con pastizales secos.

que pueda generar chispas en sectores con pastizales secos. Ante cualquier presencia de humo o fuego, dar aviso de inmediato a los servicios de emergencia.

Las autoridades provinciales señalaron que esta situación exige un compromiso social profundo, especialmente en jornadas donde las condiciones meteorológicas potencian la propagación del fuego.