Condenaron a 21 años al policía que mató a Bastian durante un intento de robo en Wilde

El policía Juan Alberto García Tonzo ha sido sentenciado a 21 años de prisión por la muerte del niño Bastian Escalante Montoya, quien tenía solo 10 años al momento de su fallecimiento en julio del año pasado. La condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda este miércoles.

Detalles del Caso y Sentencia

El tribunal también impuso una inhabilitación de diez años al agente. Durante el juicio, la fiscalía había solicitado una pena de 25 años, y la querella, a través del estudio jurídico de Matías Morla, había reclamado 35 años de cárcel. El fallo fue anunciado por la jueza María Angélica Sayago del Castillo, tras un veredicto de culpabilidad por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio agravado.

El Hecho Trágico y Sus Consecuencias

El incidente ocurrió el 10 de julio de 2024, cuando Bastian regresaba de jugar al fútbol con su madre y fue alcanzado por disparos efectuados por García Tonzo. El policía disparó al menos doce veces en un intento de repeler un robo de su moto, a pesar de que los asaltantes no portaban armas. Las investigaciones y los videos de cámaras de seguridad confirmaron que todos los proyectiles hallados provenían del arma reglamentaria del policía.

Dos de los disparos impactaron en el niño, que fue llevado de urgencia al Hospital Perón, donde murió al día siguiente.

Reacciones y Próximos Pasos

Matías Morla, abogado de la familia de Bastian, expresó su satisfacción por el veredicto: “Estamos satisfechos con la condena. Junto con la Fiscal del caso, doctora Mariela Montero, hicimos un trabajo minucioso para determinar que García Tonzo fue el responsable de asesinar a Bastian”. Morla añadió que ahora se evaluará el pedido de un traslado del condenado a una cárcel alejada de su lugar de residencia.