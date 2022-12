Con la presencia de Kicillof, dieron inicio a las obras para transformar en autovía un tramo de la Ruta 3

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en San Miguel del Monte el acto de inicio de las obras de duplicación de calzada que transformarán en autovía un tramo de la Ruta Nacional Nº3, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; y el intendente local, José Castro.

“Este es un día muy importante porque, a partir de un plan vial integrado que impulsamos con el apoyo del Gobierno Nacional, estamos avanzando en la transformación de una ruta que le va a cambiar la vida a la provincia de Buenos Aires”, explicó Kicillof

En ese sentido, el Gobernador subrayó que “si no hay conectividad, caminos y autopistas, no solo no se puede movilizar la producción, sino que se aísla a las localidades del interior”. “Esta obra y la mejora en los accesos, va a permitir también más turismo en Monte y la posibilidad de proyectar hacia adelante”, sostuvo.

El Gobierno Nacional invierte $7.708 millones para la construcción de una nueva calzada paralela a la ya existente en el tramo San Miguel del Monte – Gorchs (General Belgrano), por el que transitan más de 6.700 vehículos por día. Mediante la creación de 150 empleos directos, los trabajos consisten en la creación de una traza de dos carriles, banquinas pavimentadas e internas, con iluminación LED en todas las intersecciones, e incluyen la generación de 11 puentes.

Estuvieron presentes el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; los intendentes de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de Las Flores, Alberto Gelené; y de General Belgrano, Osvaldo Dinápoli; el diputado bonaerense José Ignacio Rossi; la ex intendenta de Monte Sandra Mayol; las concejala Mirta Piñón y Silvina Basigalupo; los concejales Guillermo Buñes y Juan Carlos La Veglia; y la jefa del PAMI local, Laura Gallardo Giagnacovo.