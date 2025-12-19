Con duras críticas al Gobierno nacional, Kicillof lanzó el Operativo Sol en Santa Clara del Mar

En la antesala del inicio de la temporada de verano 2026, el gobernador Axel Kicillof encabezó en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, el lanzamiento oficial del Operativo Sol 2026, el histórico esquema de prevención, asistencia y seguridad que cada año se despliega en los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

Acompañado por ministros, intendentes y vecinos, el mandatario bonaerense puso en marcha una nueva temporada estival marcada por un fuerte refuerzo del Estado provincial, en un contexto económico complejo. En ese marco, Kicillof subrayó que, pese a las dificultades financieras, el operativo de este verano será el más grande jamás realizado.

Más presencia policial en toda la costa y destinos turísticos

Según detalló el Gobierno bonaerense, el Operativo Sol 2026 contará con cerca de 20 mil efectivos policiales, más de 200 patrulleros y 60 motos, que estarán distribuidos en más de 60 municipios con actividad turística. El objetivo central es fortalecer la prevención del delito, agilizar la respuesta ante emergencias y garantizar tranquilidad durante el recambio de visitantes.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, remarcó el esfuerzo logístico que implica el operativo y advirtió que los recortes de recursos afectan la planificación provincial. En ese sentido, cuestionó la quita de fondos destinados a seguridad, señalando que impacta directamente en la capacidad operativa.

Refuerzo sanitario para la temporada 2026

Desde el área de Salud, el ministro Nicolás Kreplak anunció un importante refuerzo del sistema sanitario regional, con la incorporación de 1.137 profesionales y la instalación de 19 postas sanitarias en distintos puntos estratégicos del territorio bonaerense.

Además, remarcó la necesidad de una mayor articulación interjurisdiccional frente a la llegada masiva de visitantes y advirtió que, hasta el momento, no hubo contactos formales para coordinar la atención sanitaria de millones de turistas que se esperan durante el verano.

Paradores, recreación y consumo local

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, anunció la instalación de dos nuevos paradores Recreo en Villa Gesell y Miramar, además de un camión itinerante que recorrerá más de 20 municipios con propuestas culturales, recreativas y de promoción turística.

Cuenta DNI y beneficios para el verano

Como cierre del acto, Kicillof confirmó el relanzamiento de Cuenta DNI como una de las principales herramientas para incentivar el consumo durante la temporada. Entre las novedades, se destacan pagos en cuotas, descuentos especiales y la posibilidad de acceder a un préstamo turístico de hasta $2.000.000, pensado para acompañar tanto a turistas como a comercios bonaerenses.

Con este lanzamiento, la Provincia dio inicio formal a la temporada de verano 2026, apostando a una fuerte presencia del Estado, más seguridad, mejor atención sanitaria y estímulos al turismo y la economía local.