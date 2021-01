Comunidad Coto: ¿Qué es, cómo sacar tarjeta y cuáles son sus beneficios?

Buscar ofertas / descuentos en productos básicos suele ser cotidiano para ahorrar dinero en las compras del mes. Todos los supermercados en Argentina, cada semana, suelen lanzar descuentos en diferentes productos.

El supermercado Coto ha decidido diferenciarse de la competencia y ha optado por crear la Comunidad Coto que permite acceder a ofertas, todos los días, en compras tanto presencial o en línea. A continuación, te explicaremos como sacar la tarjeta de comunidad coto y todos sus beneficios.

¿Qué es y que hace la Comunidad Coto?

¿Qué es la comunidad Coto? Es una propuesta de valor por parte de la empresa, para todos sus clientes, para disfrutar de descuentos exclusivos. Con la Tarjeta Comunidad Coto podrás utilizarla tanto en una sucursal de la compañía o en Coto Digital (Supermercado Online).

Cada semana, la empresa, elige diferentes productos al alzar para integrarlos a las ofertas de la comunidad coto por un tiempo limitado que, por lo general, suele ser de 1 semana.

Requisitos tarjeta Comunidad Coto

Los requisitos para la tarjeta Comunidad Coto son simples y cualquier persona puede acceder a ellos. A continuación, te detallaremos como acceder de forma y rápida a la tarjeta Coto.

Tener 16 años o más.

Poseer un número telefónico.

Dirección de contacto (correo electrónico)

Si tienes los 3 requisitos mencionados, podrás registrarte para sacar la tarjeta Comunidad Coto. Si no sabes como es el proceso de registro, más adelante, te explicaremos como debes hacerlo.

¿Cómo sacar la tarjeta Coto comunidad por internet?

Para sacar la tarjeta Coto comunidad por internet, solamente, debes seguir los siguientes pasos.

Ingresa a la Página oficial de Comunidad Coto. Selecciona la opción “Registrarte”. En “Identificación del Cliente” solo deberás ingresar: Tipo de documento, Numero de documento y sexo (Masculino o Femenino). Una vez completado los campos, presiona “Siguiente” abajo a la derecha de la pantalla. Posteriormente, se abrirá una nueva pantalla, donde tendrás que rellanar con tus Datos Personales (Nombre, Apellido, Fecha de nacimiento, Estado Civil, etc.). Finalizado el anterior proceso, presiona nuevamente “Siguiente”. En el Paso 3 para obtener la tarjeta Comunidad Coto debes completar los datos del domicilio para hacer la entrega del plástico. Una vez finalizado el paso 3, deberás presionar “Finalizar”. ¡Y, listo!

Ten en cuenta que, la tarjeta Comunidad Coto, puede tardar en llegar a tu domicilio hasta 30 días hábiles (sin contar sábados, Domingos o Feriados). La velocidad de la entrega dependerá de la ubicación en donde te encuentres.

Si quieres hacer uso de los beneficios apenas te registras puedes imprimir la Tarjeta Provisoria Comunidad Coto.

Otras maneras de sacar la tarjeta de Comunidad Coto

Si no deseas obtener la tarjeta Comunidad coto vía online, existen dos formas extras para realizarlo.

Vía telefónica: Para ello, marca al 0800-888-4848. Un operador de Coto te atenderá y te guiará en el proceso para obtener la tarjeta del supermercado. Stands: Los Stands de Coto suelen estar en el exterior de los supermercados. Cabe señalar que, en épocas de COVID-19, esta practica se ha suspendido hasta próximo aviso.

Comunidad Coto beneficios

En comunidad Coto podrás a acceder a múltiples beneficios en todos los productos comercializados por la empresa. Estas ofertas se renuevan cada 1 semana y abarcan cada vez más elementos. Por ejemplo, siendo parte de Comunidad Coto podrás acceder a beneficios como:

15% de descuento en Efectivo

10% de descuento en un solo pago con Tarjetas de débito o crédito.

Increíbles descuentos en Electrodomésticos (Aire Acondicionados, TV, lavarropas, etc.)

(Aire Acondicionados, TV, lavarropas, etc.) Cuotas sin interés

Y mucho más.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de Comunidad Coto

¿Cuál es el número de teléfono comunidad Coto?

Si no te ha llegado tu tarjeta, la has perdido o la quieres dar de baja y no sabes cuál es el número de teléfono de comunidad coto debes marcar al 0800-888-4848 y seguir los pasos.

¿Cómo solicitar la baja de la tarjeta Comunidad Coto por internet?

Para solicitar la baja de la tarjeta Comunidad Coto por internet debes seguir los siguientes pasos.