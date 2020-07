Compró una camioneta por internet, viajó desde Pilar hasta Cnel. Vidal y lo estafaron en $ 850.000

La Ford Ranger lucía casi nueva en la foto del Facebook. Era justo lo que el hombre de 36 años, oriundo de Pilar, buscaba comprar con sus ahorros. El único inconveniente para adquirirla entonces era que el vendedor residía en Mar del Plata, por lo cual habría que ver cómo conseguir los permisos correspondientes para ingresar a la ciudad balbearia o, en su defecto, sortear los controles establecidos en las rutas para evitar el contagio del coronavirus.

De alguna forma, los dos interesados en concretar la operación se pusieron de acuerdo y decidieron encontrarse en Coronel Vidal, el último viernes 3 de julio. Antes, el comprador del rodado realizaría al vendedor una transferencia de 15 mil pesos a modo de seña y, luego, al verlo personalmente, entregaría los restantes 835 mil que completarían el monto total de 850 mil pesos. Una vez finalizada la transacción, regresaría a Pilar con su camioneta nueva.

Pero todo fue un engaño y cuando el hombre se presentó en Vidal eran dos los ocupantes de la 4×4. Hasta ese momento, no sospechó nada debido a que la lógica indicaba que, si el dueño del rodado iba a venderlo tendría que volver a Mar del Plata a bordo de otro vehículo. Por ende, que estuviera acompañado de una persona que, posiblemente, realizaría el nuevo traslado en su supuesto automóvil tras la venta de la pick up no resultaba extraño.

Sin embargo, todo cambió cuando el supuesto vendedor y su acompañante instaron al comprador a abordar la camioneta y retomaron el viaje a Mar del Plata. La excusa fue que debían adquirir el formulario 08 en un comercio para poder consumar la operación.

En este punto es en el que la Justicia deberá poner atención para esclarecer el caso y además para conocer y entender cómo el hombre oriundo de Pilar pudo ingresar a la ciudad a pesar de los retenes ubicados en los accesos para impedir que se propague el coronavirus.

Según trascendió, los estafadores habrían evitado los controles tras realizar la siguiente maniobra: luego de reunirse con la víctima, tomaron la ruta 55 desde Coronel Vidal hasta Balcarce y entonces viajaron por la autovía 226 hasta Mar del Plata, a la que ingresaron de una manera que aún es materia de investigación.

Lo siguiente fue el traslado hacia el centro de la ciudad y la estafa se consumó cuando llevaron al hombre oriundo de Pilar a un comercio para que adquiriera el formulario de compraventa. Entonces, conforme denunció luego, le dijeron que descendiera e ingresara al mismo mientras ellos lo aguardaban a bordo de la camioneta y, cuando lo hizo, huyeron a bordo del mismo rodado llevándose todo el dinero de la transacción, que había quedado en un bolso ubicado en el asiento en el que iba la víctima.

Cuando el pilarense descubrió que había sido estafado, denunció el caso ante la policía marplatense y la Fiscalía de Delitos Económicos que encabeza Javier Pizzo inició una causa por los delitos de estafa y defraudación, y ordenó su respectiva investigación para identificar y detener a los autores.

En ese marco, fuentes judiciales consultadas por La Capital revelaron que desde la oficina de Tribunales notificaron a la Municipalidad de General Pueyrredón y a la Justicia Federal sobre las anomalías que pueden haberse producido para que el denunciante haya ingresado a la ciudad a pesar de los controles que rigen por el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), con el objetivo de que esto también sea investigado.

En tanto, los mismos informantes señalaron que, si bien no se conoce cómo el denunciante se trasladó hacia Coronel Vidal, y si lo hizo acompañado o no, esta y otras cuestiones se esclarecerán en los próximos días cuando se produzca su declaración. Esa diligencia aún no se llevó a cabo porque, una vez realizada la denuncia, el hombre regresó a Pilar y todavía no fue contactado por los investigadores, que seguramente lo entrevisten pronto de manera virtual.