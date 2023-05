Si has borrado accidentalmente un chat importante en WhatsApp y deseas recuperarlo, estás en el lugar correcto. En este artículo, te mostraremos cómo restaurar chats borrados en WhatsApp de manera sencilla y rápida.

Cómo restaurar chats borrados en WhatsApp

Paso 1: Verifica la copia de seguridad en WhatsApp

Antes de intentar restaurar chats borrados, es esencial asegurarte de tener una copia de seguridad disponible en WhatsApp. Sigue estos pasos:

Abre WhatsApp en tu dispositivo. Toca en el menú de opciones (generalmente representado por tres puntos en la esquina superior derecha) y selecciona "Configuración". Dirígete a "Chats" y luego a "Copia de seguridad de chats". Verifica la fecha y hora de la última copia de seguridad de tus chats.

Si la copia de seguridad más reciente no contiene los chats que deseas restaurar, deberás intentar con una copia de seguridad anterior si está disponible.

Paso 2: Desinstala e instala WhatsApp nuevamente

Para restaurar los chats borrados, deberás desinstalar e instalar nuevamente WhatsApp en tu dispositivo. Asegúrate de realizar una copia de seguridad de tus chats antes de proceder. Sigue estos pasos:

En tu dispositivo, ve a la configuración y selecciona "Aplicaciones" o "Gestor de aplicaciones". Busca WhatsApp en la lista de aplicaciones instaladas y selecciónalo. Toca en "Desinstalar" y confirma la desinstalación. Ve a la tienda de aplicaciones (Google Play Store o App Store) y descarga nuevamente WhatsApp. Instala WhatsApp e inicia sesión con tu número de teléfono. WhatsApp te pedirá que restaures tu historial de chats. Toca en "Restaurar" y espera a que se complete el proceso.

Paso 3: Verifica la restauración de los chats

Una vez que se complete la restauración, podrás verificar si los chats borrados han sido recuperados. Abre WhatsApp y revisa tus conversaciones para confirmarlo. Los chats restaurados aparecerán con la fecha y hora de la copia de seguridad correspondiente.

Recuerda que este proceso de restauración funciona siempre y cuando tengas una copia de seguridad disponible. Si no realizaste una copia de seguridad previa o no tienes una copia de seguridad reciente que contenga los chats borrados, es posible que no puedas recuperarlos.

¡Ahora estás listo para recuperar tus chats borrados en WhatsApp! Sigue estos pasos y podrás restaurar tus conversaciones importantes en poco tiempo.