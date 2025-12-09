Cómo iniciar un trámite jubilatorio en ANSES en 2026: Pasos, requisitos y turnos actualizados

Con la llegada del último tramo del año, muchas personas comienzan a evaluar si están en condiciones de iniciar su trámite jubilatorio. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene un procedimiento específico que es necesario seguir para validar aportes, presentar documentación y finalmente solicitar la prestación. Contar con cada requisito al día permite evitar demoras y asegurarse de que el expediente avance sin inconvenientes.

Cómo acceder a Mi ANSES para comenzar el trámite

El primer paso para cualquier gestión previsional es ingresar al portal oficial del organismo. Para avanzar, tenés que contar con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.

Dentro del sitio, el camino es:

Ingresar a Mi ANSES .

. Colocar CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder al menú principal para revisar tu información personal y laboral.

Cómo crear la Clave de la Seguridad Social

Si no contás con una clave activa, ANSES permite generarla de manera online. Para hacerlo, podés:

Entrar a la opción Crear Clave de la Seguridad Social dentro del mismo portal.

dentro del mismo portal. Completar tus datos personales.

Aceptar las condiciones de uso.

Validar tu identidad con preguntas de seguridad.

La clave queda habilitada de inmediato y permite iniciar todas las gestiones digitales del organismo.

Cómo verificar tus aportes en la historia laboral

Antes de solicitar cualquier prestación previsional, ANSES recomienda revisar que todos los períodos trabajados estén correctamente declarados.

Para hacerlo, dentro de Mi ANSES debés seguir esta ruta:

Trabajo > Consultar Historia Laboral .

. Verificar que los aportes coincidan con tus períodos efectivamente trabajados.

Descargar o imprimir la constancia si la necesitás.

En esta sección, es importante comprobar que no existan omisiones o inconsistencias, ya que estas situaciones requieren documentación adicional.

Qué hacer si faltan aportes en la historia laboral

Cuando se detecta un período sin registrar, el organismo solicita presentar documentación que respalde la actividad realizada. Entre los comprobantes válidos se encuentran:

Certificación de servicios emitida por el empleador.

emitida por el empleador. Recibos de sueldo del período no registrado.

del período no registrado. Comprobantes de afiliación a obra social en ese lapso.

en ese lapso. Declaración Jurada firmada ante autoridad competente.

Además, para iniciar la solicitud formal, debe completarse el Formulario 6.18 – Solicitud de Prestaciones Previsionales, indispensable para abrir el expediente.

Cómo solicitar el turno para finalizar el trámite jubilatorio

Una vez revisada la historia laboral y reunida la documentación correspondiente, el siguiente paso es pedir un turno en una oficina de ANSES.

El turno se gestiona desde el sitio web oficial, seleccionando el trámite Jubilación y eligiendo la oficina y fecha disponible. Ese día, el beneficiario debe presentarse con:

DNI original .

. Toda la documentación respaldatoria de los aportes.

Formularios que correspondan a su situación laboral o previsional.

Con esta instancia, queda iniciada formalmente la solicitud para acceder al beneficio jubilatorio.