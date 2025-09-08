¿Cómo funciona el régimen de flotación cambiaria entre bandas y qué herramientas tiene el Gobierno para intervenir?

La cotización del dólar en Argentina está atravesada por un esquema de control que combina la flotación con límites preestablecidos. Esta modalidad, conocida como régimen de flotación cambiaria dentro de bandas, busca otorgar cierta flexibilidad al mercado mientras el Banco Central mantiene la capacidad de intervenir cuando la moneda se acerca a valores críticos.

Qué es la flotación cambiaria dentro de bandas

El sistema fue anunciado por el ministro de Economía Luis Caputo el 10 de abril y establece que el dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) puede fluctuar dentro de un rango móvil.

Límite inferior: $1.000 (con una reducción del 1% mensual).

$1.000 (con una reducción del 1% mensual). Límite superior: $1.400 (con un aumento del 1% mensual).

Este mecanismo permite ampliar progresivamente la brecha entre ambos límites. En la práctica, el Banco Central (BCRA) se compromete a comprar dólares si la cotización llega al piso, y a vender si alcanza el techo.

La situación actual de las bandas cambiarias

Hoy el techo de la banda se ubica en $1.471, mientras que el piso descendió a $951. Con un valor actual cercano a $1.460, el dólar se encuentra a menos del 1% del límite superior, lo que genera expectativa sobre una eventual intervención oficial.

Reservas disponibles para intervenir

Según un informe de la consultora PxQ, el Tesoro nacional dispone de apenas US$1.000 millones para actuar directamente, mientras que las reservas líquidas del BCRA rondan los US$17.000 millones.

IERAL advirtió que las eventuales ventas de dólares solo se concretarían en el techo de la banda, dado que gran parte de las reservas provienen de desembolsos del FMI por unos US$14.000 millones .

por unos . Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que será el BCRA el encargado de intervenir para mostrar fortaleza en el límite superior de $1.470.

Qué otras vías de intervención tiene el Gobierno

Además del accionar del BCRA, el Gobierno cuenta con distintas herramientas para contener la presión cambiaria: