¿Cómo estará el clima durante el inicio del fin de semana extra largo?

Este viernes 21 de noviembre marca, para muchos, el inicio formal del último fin de semana extra largo del año 2025, en un contexto climático variable que puede incidir en los desplazamientos por las principales rutas hacia la costa atlántica.

Para esta jornada, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones inestables desde temprano, con la presencia de tormentas aisladas y algunos chaparrones dispersos durante la mañana. La nubosidad será elevada y el viento soplará desde el sector sur con intensidad moderada a fuerte, generando ráfagas que pueden afectar la visibilidad en rutas y complicar la conducción.

Las temperaturas se mantendrán dentro de valores templados, con mínimas cerca de los 15 grados y máximas que oscilarán entre 22 y 23 grados.

Hacia la tarde se espera una mejora paulatina de las condiciones, con disminución de la actividad convectiva y la posibilidad de que el cielo se presente parcialmente nublado, aunque la humedad seguirá siendo alta durante toda la jornada.

Este escenario meteorológico coincide con un significativo movimiento turístico previsto para el inicio del fin de semana largo.

Miles de personas aprovecharán el día no laborable del viernes para viajar hacia la costa a través de la Autovía 2 y la Ruta 11. El motivo radica en que el lunes es feriado nacional, configurando un período de descanso extendido que impulsa la actividad turística en las localidades balnearias bonaerenses.

En este contexto, el clima del viernes será un factor determinante en la organización de los viajes, ya que la inestabilidad prevista por la mañana podría generar demoras, tránsito lento y condiciones de manejo más exigentes. No obstante, quienes opten por viajar por la tarde o en horas vespertinas podrían encontrar un panorama más favorable debido a la mejora de las condiciones atmosféricas.

Para el sábado 22 se anticipa un escenario meteorológico más estable en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y algo nublado, sin previsión de precipitaciones significativas. La temperatura mínima rondará los 14 grados y la máxima se ubicará en torno a los 23 grados, generando un ambiente templado, apto para actividades al aire libre tanto en el interior provincial como en las ciudades costeras.

El viento será leve a moderado, sin fenómenos destacables que puedan interferir con el desarrollo del movimiento turístico.

El domingo 23 consolidará esa tendencia de estabilidad, con cielo mayormente ligeramente nublado, temperaturas que irán desde los 16 hasta los 25 grados y ausencia de tormentas previstas.

Este será el día más agradable del fin de semana, con buenas condiciones de visibilidad, temperaturas agradables y un marco adecuado para paseos, playa o actividades recreativas.