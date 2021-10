¿Cómo está el Kun Aguero? El jugador fue llevado a un hospital

Ayer en medio del partido, el jugador argentino Sergio “Kun” Agüero se recostó sobre el campo de juego, se tocó el pecho, no pudo continuar y tuvo que ser trasladado al hospital. ¿Qué le pasó?

El episodio se dio a los 38 minutos del primer tiempo del partido entre el Barcelona y Alavés, por La Liga, el delantero comenzó a sentir un malestar en el pecho y tuvo que recostarse en el cesped. De inmediato, ingresaron los médicos del Barcelona para chequear cómo estaba el jugador. Minutos más tarde, El Kun Agüero se fue del Camp Nou en ambulancia y fue llevado al hospital más cercano.

¿Qué le pasó al Kun Agüero?

Desde el cuerpo médico del club español, explicaron que “Sergio Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico“, sin dar mayores precisiones sobre lo ocurrido y cómo se encuentra actualmente el jugador.

¿Cómo está el Kun Agüero?

Finalizado el partido, el DT interino del Barcelona, Sergi Barjuan, fue consultado sobre el estado de salud del Kun Agüero y declaró “Le he preguntado a Sergio cómo estaba y me dijo que un poco mareado y ahora me he enterado que lo han llevado al hospital a hacerse pruebas, espero que no sea nada grave y pueda recuperarse pronto”, expresó sobre la salud del jugador.