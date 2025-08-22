Cómo comprar en Shein desde Argentina: costos, envíos y regulaciones vigentes

La plataforma Shein se convirtió en una de las opciones más populares entre los consumidores argentinos que buscan indumentaria, calzado y accesorios a precios accesibles. Con una amplia variedad de productos y una interfaz amigable, el sitio logró posicionarse como una alternativa atractiva frente a la oferta local, especialmente luego de la flexibilización de las políticas de importación.

Sin embargo, a la hora de realizar una compra desde Argentina, hay varios factores clave que debés tener en cuenta: el costo del envío, los plazos de entrega, las limitaciones aduaneras y las restricciones impuestas por organismos oficiales.

Cuál es el costo de envío desde Shein a Argentina

El costo del envío varía según el monto total de la compra. Shein aplica un esquema simple que incentiva las compras de mayor valor:

Pedidos menores a $56.051 : tienen un cargo fijo de $35.000 por envío.

: tienen un cargo fijo de por envío. Pedidos mayores a $56.051: el envío es gratuito.

Este sistema busca fomentar compras más grandes, ya que al superar el umbral establecido, se elimina el gasto adicional en logística. Sin embargo, es importante tener presente que el monto final puede incrementarse si se aplican impuestos de importación o tasas aduaneras, lo cual depende del valor total y de las regulaciones vigentes.

Tiempos de entrega de los pedidos

Shein establece un plazo estimado de 20 días como mínimo para la entrega de sus pedidos en Argentina, contados desde la confirmación del pago. Aun así, este período es orientativo, y pueden presentarse demoras por distintos motivos:

Errores en los datos de envío

Retenciones o revisiones en Aduana

Retrasos en vuelos internacionales

Problemas logísticos externos o condiciones climáticas

En consecuencia, aunque la mayoría de los paquetes llegan dentro del plazo, no se puede garantizar una fecha exacta de entrega. Se recomienda hacer los pedidos con antelación, especialmente si se necesita la compra para una ocasión puntual.

Paso a paso para comprar en Shein desde Argentina

El proceso de compra es sencillo y se puede realizar tanto desde la web como desde la app oficial. A continuación, los pasos básicos para concretar una compra:

Ingresar a Shein desde el navegador o la aplicación móvil.

desde el navegador o la aplicación móvil. Seleccionar los productos deseados, definiendo talle, color y cantidad. Es útil consultar la tabla de medidas para evitar errores.

deseados, definiendo talle, color y cantidad. Es útil consultar la tabla de medidas para evitar errores. Revisar la cesta de compras , hacer ajustes si es necesario.

, hacer ajustes si es necesario. Iniciar sesión o crear una cuenta , asociada a un correo electrónico.

, asociada a un correo electrónico. Completar los datos de envío , seleccionar el método de pago y aplicar cupones si se tienen.

, seleccionar el método de pago y aplicar cupones si se tienen. Confirmar el pedido, ingresando los datos de pago para finalizar la operación.

Una vez confirmado, se inicia el procesamiento del pedido, que incluye la preparación del paquete, el despacho y el seguimiento desde la cuenta del usuario.

Límite de compras anuales desde Argentina

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece un límite de cinco compras anuales por persona para pedidos realizados en Shein y otras plataformas similares. Esta restricción forma parte del régimen de importación de uso personal y busca evitar que se realicen compras con fines comerciales bajo el amparo del uso individual.

Al superar ese límite, el sistema bloquea automáticamente nuevas compras hasta el próximo año calendario.

Restricciones para compras internacionales en Shein

Además del límite de operaciones anuales, los pedidos internacionales desde Argentina están sujetos a ciertas condiciones específicas que deben respetarse para no ser retenidos por Aduana o incurrir en penalizaciones. Entre las más importantes se encuentran:

Máximo tres unidades por tipo de producto en un mismo pedido (por ejemplo, no se pueden comprar más de tres remeras iguales).

en un mismo pedido (por ejemplo, no se pueden comprar más de tres remeras iguales). Peso total del envío : el paquete no puede exceder los 50 kilogramos .

: el paquete no puede exceder los . Valor máximo por compra : el total no debe superar los US$3000 por envío.

: el total no debe superar los por envío. Destino del pedido : los productos deben ser para uso personal , sin fines de reventa.

: los productos deben ser , sin fines de reventa. Aplicación de impuestos: si el valor supera los US$400, se aplican derechos de importación y tasas de estadística, lo que incrementa el costo final.

Estas condiciones son controladas en el proceso de ingreso al país, y su cumplimiento es obligatorio para evitar contratiempos con el pedido.

Qué tener en cuenta antes de comprar en Shein desde Argentina

Comprar en Shein desde Argentina es posible y puede resultar una alternativa conveniente, pero es importante conocer todos los factores que influyen en el proceso. Además del precio del producto, hay que considerar:

El costo del envío , en caso de no superar el monto mínimo

, en caso de no superar el monto mínimo La posibilidad de que se apliquen impuestos aduaneros

Las restricciones del régimen de compras internacionales

Los tiempos de espera , que pueden extenderse por cuestiones externas

, que pueden extenderse por cuestiones externas El límite de operaciones anuales, que no se puede superar

Con esta información, cada usuario puede tomar decisiones informadas al momento de comprar, planificar sus pedidos y evitar imprevistos en el camino.