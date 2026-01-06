Cómo borrar la memoria caché en Android y liberar espacio sin perder datos

Con el paso del tiempo, el uso cotidiano del celular va dejando huellas invisibles que no siempre se perciben a simple vista. Aplicaciones que se abren todos los días, contenido que se visualiza de forma repetida y procesos automáticos del sistema generan una acumulación que puede terminar afectando el almacenamiento y el rendimiento general del dispositivo.

Qué es la memoria caché y para qué sirve en Android

La memoria caché está compuesta por archivos temporales que las aplicaciones guardan para funcionar de manera más rápida y eficiente. Imágenes, fragmentos de video, datos de inicio y otros recursos quedan almacenados para evitar descargas repetidas.

Este mecanismo mejora la experiencia de uso, pero no siempre se limpia de forma automática. Con el correr de las semanas o meses, esos archivos pueden ocupar varios gigabytes y provocar:

Falta de espacio de almacenamiento

Lentitud en el sistema

Cierres inesperados de apps

Problemas al actualizar aplicaciones

Qué pasa cuando la caché se acumula en exceso

Cuando la memoria caché crece sin control, el celular puede empezar a mostrar señales claras de saturación. En equipos con poco almacenamiento interno, el impacto suele ser mayor.

Entre las consecuencias más comunes se encuentran:

Menor velocidad al abrir aplicaciones

Demoras en la respuesta del sistema

Dificultades para descargar archivos nuevos

Advertencias constantes por falta de espacio

Eliminar la caché no borra datos personales, como fotos, mensajes o cuentas configuradas, ya que solo se eliminan archivos que las apps pueden volver a generar.

Cómo borrar la caché de las aplicaciones en Android paso a paso

En las versiones actuales de Android, la limpieza debe hacerse app por app, ya que ya no existe la opción de borrar toda la caché desde un solo menú general.

El procedimiento es el siguiente:

Entrá en Ajustes

Accedé a Aplicaciones o Aplicaciones y notificaciones

Seleccioná la app que querés limpiar

Ingresá en Almacenamiento y caché

Tocá la opción Borrar caché

Este proceso se puede repetir con las aplicaciones que más espacio consumen, como redes sociales, navegadores o plataformas de video.

Alternativa para limpiar archivos temporales de forma segura

Para quienes buscan una opción más simple, existe la aplicación Files, desarrollada por Google. Esta herramienta permite identificar y eliminar archivos basura y temporales sin afectar el funcionamiento normal del sistema.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Detección automática de archivos innecesarios

Limpieza segura sin borrar información importante

Organización del contenido por tipo y tamaño

Interfaz simple y fácil de usar

Files solo elimina archivos que no están en uso, evitando errores o pérdidas de datos.

Beneficios de eliminar la caché con regularidad

Realizar una limpieza periódica de la memoria caché aporta mejoras concretas al funcionamiento del celular:

Más espacio libre en el almacenamiento

Mejor rendimiento general

Menor riesgo de fallas en aplicaciones

Sistema más ágil y estable

La recomendación general es hacerlo cada pocas semanas o una vez al mes, especialmente si el dispositivo tiene capacidad limitada.

Cada cuánto conviene borrar la caché

Si bien es una práctica saludable, no conviene hacerlo de forma excesiva. Al borrar la caché, algunas apps pueden tardar un poco más en cargar la primera vez, ya que deben regenerar los archivos eliminados.

Un uso equilibrado implica: