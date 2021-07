Comió 15 platos de pastas, pidió 8 más y lo echaron del tenedor libre

Un hombre comió 15 platos de diferentes pastas, pidió 8 más y lo echaron del tenedor libre por pedido expreso de su propietario. El hecho ocurrió en San Pablo, Brasil.

João Carlos Apolonio fue víctima de un insólito suceso cuando decidieron echarlo del tenedor libre en el que se encontraba tras consumir una gran cantidad de pastas, y pedir unas ocho porciones más: “Te pido ocho platos más, ¿Puede ser? Cuatro porciones de lasaña y otras cuatro de ñoquis”, le pidió a un mozo del lugar.

Ante lo ocurrido, el empleado decidió dirigirse a su encargado, quién tomó la determinación de sugerirle que se retire: “No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada”.

Apaolino no lo tomó de la mejor forma y grabó cómo lo echaron del tenedor libre: “Estoy haciendo este video para mostrar que esto no se hace. Me acaban de echar del restaurante. No es que tenga hambre, simplemente trabajo en obras, soy pintor y como mucho porque gasto mucha energía“.