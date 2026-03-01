Comienza marzo pero no afloja el calor: ¿Cuándo llegan las lluvias?

Francisco Díaz
calor

Comienza el tercer mes del año y, aunque el verano transita su etapa final, todavía se hará sentir con fuerza. Las altas temperaturas seguirán marcando el pulso de los próximos días, con registros que volverán a superar los 30 grados.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo será ideal para quienes disfrutan del calor. Se espera una jornada sumamente calurosa, con una temperatura mínima cercana a los 20 grados y una máxima que alcanzará los 30 grados.

El cielo se presentará despejado durante gran parte del día y no se prevén lluvias ni tormentas para el cierre del fin de semana en territorio bonaerense.

Así se presenta el clima en el inicio de Marzo

El calor no será pasajero. El inicio de marzo mantendrá condiciones similares en la provincia.

¿Cómo sigue la semana?

  • Lunes: cielo despejado y temperaturas nuevamente por encima de los 30 grados.
  • Martes: condiciones estables, con cielo mayormente nublado y ambiente caluroso.
  • Miércoles: continuidad del calor intenso, con máximas superiores a los 30°C.
  • Jueves: se anticipa un marcado descenso de temperatura que pondría fin a la seguidilla de jornadas agobiantes. Si bien hasta ahora no hay lluvias confirmadas, podrían registrarse algunas sorpresas.

De esta manera, marzo comienza con características plenamente veraniegas en la provincia de Buenos Aires, aunque el cambio de estación ya se aproxima en el calendario.

Más leídas