Organizaron una colecta para Chocobar y ya juntaron más de un millón

La colecta por Chocobar que iniciaron usuarios de Twitter tras la condena del policia por matar un ladrón ya juntó más de millón y medio de pesos.

Se trata de una colecta que se inició en el marco de la condena que impuso el Tribunal Oral de Menores N° 2 a Luis Oscar Chocobar por “homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber“; además de que le inhabilitaron por 5 años para ejercer sus funciones como policía.

Ante esto, usuarios de la red social de Twitter comenzaron la colecta mediante esa red social como gesto solidario; la cual se viralizó y hasta el momento, ya han juntado más de millón y medio de pesos.

¿Por qué condenaron a Luis Oscar Chocobar?

Todo inició el 8 de diciembre de 2017, cuando Chocobar mató a Juan Pablo Kukoc (18) de dos disparos en el cruce de Suárez e Irala, en la Boca; debido a que el ladrón y un adolescente asaltaran al turista estadounidense Joe Wolek, a quien hirieron de 17 puñaladas para robarle la cámara de fotos.

En ese momento, Chocobar pasaba por ahí y vio al turista pidiendo auxilio, por lo que intervino para capturar al atacante.

Ante esto, Chocobar reiteró en varias oportunidades que disparó a Kukoc porque “tenía un cuchillo” y no respondía a la voz de alto.

Tras el suceso, la condena fue similar al pedido de la fiscalía, mientras que la querella que representó a Ivonne Kukoc, la madre de Juan Pablo, había pedido la pena máxima por “homicidio agravado”.

Debido a la condena de Chocobar, usuarios de Twitter iniciaron la colecta. La iniciativa surgió con el tweet del usuario @GordoMonstruo__ tras la sugerencia de un seguidor, el cual decía: “Mañana empezamos la campaña para juntar guita para Chocobar por placer“.

Señoras y señores, acá tienen los CVU/CBU y Paypal para donar para el Héroe Chocobar: https://t.co/Ca8uIJHQKD — DAN (@GordoMonstruo__) May 31, 2021

Así, al día siguiente, los usuarios se organizaron y difundieron los canales para recibir el dinero; los cuales serían cuentas de Mercado Pago y Brubank a nombre de otra usuaria, identificada como @EugeniaRolon_.

Mientras, a la espera del juicio, Chocobar continuaba cumpliendo sus funciones como policía por disposición del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, según indicó, dejaron de darle adicionales o tareas extras para completar su salario.

Luis Chocobar y la colecta

Tras el impacto de la colecta, Chocobar respondió en un diálogo con TN cuando le preguntaron por la iniciativa lo siguiente:

“Yo soy un humilde trabajador. Una persona común, la que está en casa, la que quiere ayudar. La verdad a mí me da un poco de vergüenza recibir algo de alguien, porque toda la vida, desde los 9 años que trabajo; y siempre me gané el mango que llevo a casa, me lo gané yo”.

Asimismo, expresó: “Me pongo a pensar que el gesto de ellos es algo humano, es sentir el cariño y expresarlo de alguna manera, a veces las palabras te llegan, te contemplan, te hacen sentir bien, pero ellos necesitan ver que yo crezca o que siga para adelante, me parece que toda esa campaña que se está armando pasa por ese lado”.

El caso actualmente

Actualmente, Chocobar estudia enfermería para volverse rescatista de una fuerza nacional, mientras que vende medias en ferias de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el abogado de Chocobar, Fernando Soto, indicó sobre el fallo del pasado viernes que fue una decisión “más política que jurídica“; por lo que confirmó que apelarán a la Cámara de Casación.

Para Soto, las pruebas y la acusación confirman que Chocobar actuó en situación de legítima defensa. Ante ello cuestionó qué le quedaba por hacer, o si debía quedarse quieto como Juan Pablo Roldán.

Por lo que señaló que no les dieron “los fundamentos del fallo”; y que “es como una cuenta en que nos dieron el final, pero no sabemos cómo”.