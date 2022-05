Coldplay en Argentina 2022: ¿Cuándo es y cuánto salen las entradas?

En las últimas horas, anunciaron una nueva fecha para el concierto de Coldplay en Argentina para este 2022. Tras agotar sus entradas para los primeros cuatro shows, decidieron agregar una quinta presentación en el Estadio River Plate.

De esta manera, la banda británica integrada por Chris Martin, Guy Berryman, Phill Harvey, Jon Buckland y Will Champion, actuará el 25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1 de noviembre como parte de su gira “Music Of The Spheres World Tour”.

Coldplay en Argentina 2022

Coldplay anunció que esta gira se enmarca en una comprometida ayuda por el medio ambiente y tendrá la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.

“Será la gira más revolucionaria de toda su trayectoria, en la que proponen un antes y un después en la industria de la música, a partir de un compromiso activo basado en la sustentabilidad y compromiso ambiental.

Además se ofrecerá agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los puntos reciclables. Hasta ahora, la banda lleva vendidas más de 2 millones de entradas para su nuevo concierto que dará la vuelta al mundo.

Dónde comprar entradas para Coldplay en Argentina

Las entradas para ver la quinta presentación de Coldplay en Argentina en el Estadio de River Plate se pondrán a la venta hoy martes 24 de mayo a partir de las 10 horas, únicamente desde la página web de All Access.

Cuánto salen las entradas para Coldplay en Argentina 2022

Los precios de las entradas para el concierto varían dependiendo la ubicación en el estadio:

Platea Alta Sivori : $ 8000 + servicio adicional

: $ 8000 + servicio adicional Campo : $ 10.000 + servicio adicional

: $ 10.000 + servicio adicional Platea Media Sivori : $12.000 + servicio adicional

: $12.000 + servicio adicional Plateas Altas : $ 12.500 + servicio adicional

: $ 12.500 + servicio adicional Platea : $ 13.500 + servicio adicional

: $ 13.500 + servicio adicional Platea Preferida : $ 19.000 + servicio adicional

: $ 19.000 + servicio adicional Campo Delantero: $19.500 + servicio adicional