Coki Ramírez se va del país porque “Argentina me dio la espalda”

La cantante cordobesa Coki Ramírez contó su decisión de irse de Argentina por la falta de trabajo en su rubro: la música. ¿A dónde se irá?

En una entrevista por radio Mitre la artista manifestó su decisión de irse a vivir al exterior por la falta de oportunidades que hay en nuestro país.

Coki Ramírez

¿A dónde se irá Coki?

Coki contó que está esperando la visa de trabajo en Estados Unidos y ya tiene un contrato firmado en Miami. “La idea es generar discos desde alla“, aseguró.

En ese sentido, expresó: “Allá hay mucho escenario, generar lo que se dé y dedicarme a full a la música, no descarto una vez allá hacer conducciones, programas u otras cosas. No me quiero sentir desperdiciada, quiero hacer todo“.

Sobre Argentina

“Es agotador remarla en Argentina. Es todo el tiempo vivir de ese sueño y hay días que bajas los brazos. Hasta siento que esta puerta que se me está abriendo es por toda la preparación que tuve. Me siento un toro a punto de salir. En Estados Unidos, te tenés que subir al escenario y cantar“, expresó Ramírez.

¿Cuándo se va?

Con respecto a la fecha de partida del país, la artista indicó que aún no tiene fecha de vuelo porque está esperando que le aprueben la visa de trabajo, pero cree que puede ser muy pronto, antes de que finalice este año 2021.