Cobró los $10.000 del IFE, los invirtió y quiere devolver el dinero al Anses

Oscar vive en Mar del Plata y tras recibir el bono de $10.000 de Anses, decidió invertirlo en frutas y verduras, las cuales vende a domicilio

Oscar Holosbak y su mujer armaron combos de frutas y verduras: bananas, cebollas, zapallos, papa, acelga, zanahoria, tomate y lechuga, entre otros productos, se promocionan a través de las redes sociales y las reparten a domicilio.

“La verdad es que cuando salió el IFE de Anses no creía que me pudiera tocar. Es más, no pensaba anotarme. Pero finalmente lo hice y un día me llegó”, contó Oscar.

El hombre, que trabajó toda su vida como maquinista vial, estaba desocupado. Ahora se levanta todos los días a las cuatro de la madrugada para ir al mercado a comprar los productos.

De 7 a 11 de la mañana arma los cajones y sale a entregar los pedidos junto a su esposa, contó al portal CNM.

Oscar desea terminar de pagar sus deudas y devolver el dinero que le dio el Estado

“El día de mañana, una vez que me recupere de esta situación económica, quiero juntar esos 10 mil pesos e ir a devolvérselos al presidente, ya que otra persona los puede estar necesitando como yo”, afirmó el emprendedor.