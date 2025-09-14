¿Cobras el Programa Hogar? Requisitos que debes conocer para septiembre de 2025

Durante septiembre de 2025, el Programa Hogar no será abonado a quienes no cumplan con los requisitos establecidos por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Aquellos con ingresos superiores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) o que tengan servicio de gas natural a su nombre no recibirán este subsidio.

¿Cuáles son las razones por las que podrías no cobrar el Programa Hogar ANSES en septiembre de 2025?

Conexión de gas natural : Se debe solicitar un Certificado de Negativa de Servicio de Gas de Red a la empresa distribuidora y presentarlo en ANSES con turno previo.

: Se debe solicitar un Certificado de Negativa de Servicio de Gas de Red a la empresa distribuidora y presentarlo en ANSES con turno previo. Ingresos familiares altos : Si el ingreso total del grupo familiar supera los 2 SMVM (o 3 SMVM si hay una persona con Certificado Único de Discapacidad -CUD-), es necesaria la asistencia a una oficina de ANSES con turno. En la Región Patagónica, el límite es de 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD.

: Si el ingreso total del grupo familiar supera los 2 SMVM (o 3 SMVM si hay una persona con Certificado Único de Discapacidad -CUD-), es necesaria la asistencia a una oficina de ANSES con turno. En la Región Patagónica, el límite es de 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD. Figurar como titular de un medidor de gas natural : Debes solicitar la baja del servicio en la empresa correspondiente. Si hay datos incorrectos del grupo familiar, puedes actualizarlos en ANSES sin necesidad de turno.

: Debes solicitar la baja del servicio en la empresa correspondiente. Si hay datos incorrectos del grupo familiar, puedes actualizarlos en ANSES sin necesidad de turno. Doble beneficio en el grupo familiar : Este debe ser resuelto en ANSES con turno previo si hay dos personas cobrando el subsidio.

: Este debe ser resuelto en ANSES con turno previo si hay dos personas cobrando el subsidio. Suspensión por falta de acreditación: Si no cobraste el subsidio durante tres meses consecutivos, tendrás que iniciar de nuevo la gestión para recibirlo.

¿Cómo saber si cobro el Programa Hogar ANSES en septiembre de 2025?

Para verificar si estás incluido como beneficiario, tienes las siguientes opciones:

Formulario web de ANSES : Acceder a la app Mi ANSES con tu número de CUIL y clave personal. En la sección “Mis Cobros” podrás ver si tienes pagos programados y su fecha.

: Acceder a la app Mi ANSES con tu número de CUIL y clave personal. En la sección “Mis Cobros” podrás ver si tienes pagos programados y su fecha. Teléfono : 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

: 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Correo electrónico: [email protected].

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio del Programa Hogar ANSES en septiembre de 2025?