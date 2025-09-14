¿Cobras el Programa Hogar? Requisitos que debes conocer para septiembre de 2025

Ana Salgueiro
Programa hogar de anses garrafa social

Durante septiembre de 2025, el Programa Hogar no será abonado a quienes no cumplan con los requisitos establecidos por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Aquellos con ingresos superiores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) o que tengan servicio de gas natural a su nombre no recibirán este subsidio.

¿Cuáles son las razones por las que podrías no cobrar el Programa Hogar ANSES en septiembre de 2025?

  • Conexión de gas natural: Se debe solicitar un Certificado de Negativa de Servicio de Gas de Red a la empresa distribuidora y presentarlo en ANSES con turno previo.
  • Ingresos familiares altos: Si el ingreso total del grupo familiar supera los 2 SMVM (o 3 SMVM si hay una persona con Certificado Único de Discapacidad -CUD-), es necesaria la asistencia a una oficina de ANSES con turno. En la Región Patagónica, el límite es de 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD.
  • Figurar como titular de un medidor de gas natural: Debes solicitar la baja del servicio en la empresa correspondiente. Si hay datos incorrectos del grupo familiar, puedes actualizarlos en ANSES sin necesidad de turno.
  • Doble beneficio en el grupo familiar: Este debe ser resuelto en ANSES con turno previo si hay dos personas cobrando el subsidio.
  • Suspensión por falta de acreditación: Si no cobraste el subsidio durante tres meses consecutivos, tendrás que iniciar de nuevo la gestión para recibirlo.

¿Cómo saber si cobro el Programa Hogar ANSES en septiembre de 2025?

Para verificar si estás incluido como beneficiario, tienes las siguientes opciones:

Aumento de la AUH en octubre 2025: cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche
Mirá también:

Aumento de la AUH en octubre 2025: cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche
  • Formulario web de ANSES: Acceder a la app Mi ANSES con tu número de CUIL y clave personal. En la sección “Mis Cobros” podrás ver si tienes pagos programados y su fecha.
  • Teléfono: 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
  • Correo electrónico: [email protected].

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio del Programa Hogar ANSES en septiembre de 2025?

  • Ningún integrante del grupo familiar puede tener servicio de gas natural ni haber gestionado la Tarifa Social de Gas.
  • Los ingresos del hogar no deben superar los 2 SMVM ni estar por encima de la categoría C del monotributo.
  • Si convives con una persona con CUD vigente, se permite hasta 3 SMVM o categoría D del monotributo.
  • En provincias del sur (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego) y Patagones (Buenos Aires): Límite de ingresos: 2,8 SMVM o monotributo categoría D. Con CUD: hasta 4,2 SMVM o categoría E del monotributo.
Simulador de Créditos ANSES del Banco Provincia: Guía rápida para simular tu préstamo
Mirá también:

Simulador de Créditos ANSES del Banco Provincia: Guía rápida para simular tu préstamo
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Copia de Noticia2025 20250914 132818 0000
Una bola de fuego iluminó el cielo y asombró a vecinos de la Provincia de Buenos Aires
Provincia
accidente vrandsen
Accidente fatal en Brandsen: despiste y vuelco en Ruta 215 dejan un muerto y dos heridos
Brandsen
Dia agradable soleado primaveral clima
El fin de semana cierra con temperaturas agradables… y ¿lluvias dispersas?
Provincia
pasajes tren
Tragedia en Chascomús: un joven perdió la vida al ser arrollado por un tren
Chascomús
Accidente fatal en Coronel Vidal: un joven murió al chocar su moto contra la barrera del tren
Mar Chiquita
Ver liga española en vivo
Cómo ver partidos de la liga española en vivo hoy en Argentina
Sociedad
Ver en vivo Premier League
Cómo ver partidos de la Premier League EN VIVO hoy
Sociedad

Más leídas